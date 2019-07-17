Экономика
Реальные доходы россиян снова упалиАфиша Daily вчера в 11:43
Реальные доходы россиян в первом полугодии 2019 года упали на 1,3%, отчитался Росстат.
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Происшествия
Автобус врезался в столб в Зеленограде
"В Зеленограде автобус наехал на столб, в результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье
Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.
Обновлено в 01:19
Экономика
Минэкономики предлагает государству заплатить за низкие тарифы
Минэкономики предлагает государству заплатить за низкие тарифы Минэкономики разработало радикальный сценарий ликвидации перекрестного субсидирования в энергетике — механизма, при котором одни потребители энергорынка платят за других.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
В Москве мать неизлечимо больного ребенка задержали из-за лекарства
Ранее директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила о задержании на почте в Москве 16 июля после получения посылки с лекарством матери неизлечимо больного мальчика Елены Боголюбовой.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
Обновлено вчера в 04:37
Армия и оружие
Столтенберг оценил роль Турции в системе ПВО НАТО после покупки С-400
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме по безопасности в США, заявил, что Турция продолжает играть важную роль в системе обеспечения противовоздушной безопасности Альянса, несмотря на покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Путин и Лукашенко на Валааме послушают выступление монастырского хора
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют посетить концерт хора Валаамского монастыря во время своего визита в обитель.
Обновлено вчера в 10:10
Общество
Электронные паспорта выдадут досрочно
Новые удостоверения личности появятся уже в 2020 году Правительство определилось с параметрами внедрения в РФ электронных паспортов.
Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл корабль «Смерч» с крылатыми ракетами «Уран»
Во Владивосток из пункта базирования на Камчатке для участия в Дне Военно-Морского Флота России прибыл малый ракетный корабль (МРК) ТОФ "Смерч", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес
Во Франции водительских прав лишили Пригожина
Обновлено в 04:25
Экономика
Володин анонсировал отмену налоговых льгот для пальмового масла
Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 18 июля.
Обновлено вчера в 16:32
Футбол
Карпин оценил шансы Кокорина и Мамаева вернуться на прежний уровень
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном возвращении в профессиональный футбол нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, в настоящий момент отбывающих наказание в колонии.
Обновлено в 03:34
Политика
Зеленский поручил упростить получение украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать механизм упрощенного получения гражданства этническими Украинцами из других стран, об этом лидер страны сообщили на официальной странице в Facebook.
Обновлено в 00:54
Происшествия
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Отмечается, что в краснодарскую больницу доставили на машине скорой помощи 23-летнего мужчину с серьезной травмой верхней челюсти: приспособление для курения взорвалось прямо во рту молодого человека в момент затяжки.
Обновлено в 04:33
Общество
Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию
По данным ВЦИОМ, россияне стали гораздо чаще приходить к выводу, что отсутствие диплома о высшем образовании вовсе не означает обречённость на низкооплачиваемую и непрестижную работу: в 2008 году так считала половина сограждан (50%), в настоящее время в этом уверены 65% респондентов.
Обновлено в 03:55
Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Политика
Комитет Госдумы поддержал законопроект о праве силовиков сбивать дроны
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении проект закона, который даёт право силовикам в случае необходимости пресекать полёт беспилотника.
Обновлено в 04:04
Политика
Зеленский заявил о раскрытии афёры в сфере оборонного комплекса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы раскрыли коррупционную схему в сфере оборонной промышленности.
Обновлено в 04:49
Политика
МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу
«На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины», — указывается в заявлении.
Обновлено в 04:15
Общество
Власти Москвы подали иск против Зураба Церетели
Московский департамент городского имущества подал в суд на скульптора Зураба Церетели.
Обновлено в 04:28
Экономика
Отели в Турции снизили цены для россиян
Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено 16 июля в 11:43