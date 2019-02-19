Экономика
Реальные доходы россиян упали на 1,3%Коммерсантъ 12:41
Реальные доходы россиян в январе 2019 года оказались меньше на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из данных, опубликованных Росстатом. О падении на 0,2% реальных доходов граждан России за 2018 год Росстат сообщал в январе 2019 года.
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с чего всё началось
Реальные доходы россиян в январе 2019 года оказались меньше на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из данных, опубликованных Росстатом.Коммерсантъ12:41
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Происшествия
Японский истребитель-бомбардировщик пропал с радаров
Обновлено в 21:27
Политика
На Украине предложили отказаться от Евровидения из-за России
"Если на Евровидение от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и в дальнейшем, то лучше вообще туда никому не ехать", - написал Кириленко, добавив, что между странами якобы существует лишь "агрессия" и "оккупация".
Обновлено в 18:01
Экономика
Налог для самозанятых хотят ввести по всей стране с 2020 года
Глава Минфина Антон Силуанов поручил разработать предложения о том, как ввести налог на профессиональный доход (известный как налог для самозанятых) во всех регионах России с 2020 года, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министра Андрея Лаврова.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
США направили эсминец в Черное море
Американский эсминец "Дональд Кук" направляется в Черное море во второй раз с начала года, сообщается на сайте Шестого флота ВМС США.
Обновлено в 10:00
Политика
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Получатели пенсий — бывшие нацисты, которые в годы Второй мировой войны поступили на службу в СС, или их наследники.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
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О намерении Минобороны развернуть целую сеть новейших комплексов системы контроля космического пространства газете «Красная звезда» рассказал заместитель командующего космическими войсками Игорь Морозов.
Обновлено в 21:17
Происшествия
Рейс из Новосибирска во Вьетнам задержан из-за неисправности самолета
На рейс зарегистрировано 214 пассажиров, в том числе 24 ребенка, 103 человека размещено в гостинице.
Обновлено в 21:13
Происшествия
Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами»
Ученики средней школы в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в одной из тарелок со школьным супом странного вида кусок мяса с белыми отростками, похожими на щупальца или личинки насекомого.
Обновлено в 08:23
Политика
Мадуро призвал Гуайдо объявить выборы в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал спикера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо объявить выборы в стране.
Обновлено в 19:17
Политика
Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля в 12:00 в Гостином дворе.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
Мать Скрипаля просит признать его пропавшим без вести
Мать Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать его и свою внучку Юлию пропавшими без вести.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Приморье
Пять человек погибли при пожаре в частном жилом доме в Приморье, ЧП произошло около полуночи по местному времени в поселке Шкотово, сообщается в понедельник на сайте краевого ГУ МЧС.
Обновлено в 18:50
Армия и оружие
Эксперт оценил шансы России на победу в случае войны с НАТО
Эксперт отметил, что российские военно-воздушные силы обладают необходимым числом тяжелых истребителей, штурмовиков, самолетов стратегической авиации и боевых вертолетов, чтобы участвовать в локальном конфликте с США и их союзниками.
Обновлено в 22:12
Политика
Народный изгнанник: за ложь в декларации придется сдать мандат
Депутаты Госдумы могут досрочно лишиться своих мандатов, если укажут в декларации о доходах заведомо недостоверную или неполную информацию.
Обновлено в 16:02
Экономика
ФАС объяснила рост цен на продукты необходимостью получать прибыль
Замглавы ФАС Андрей Цыганов отметил, что цены на продовольственные товары должны расти, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.
Обновлено в 02:51
Экономика
В Якутии повысили зарплаты бюджетников, не вошедших в «майские указы»
Заработные платы бюджетников Якутии, которые не вошли в «майские указы» президента от 2012 года, повышены на 4% с 1 января 2019 года, сообщил председатель правительства республики Владимир Солодов.
Обновлено в 22:30
Экономика
Правительство разместило секретный депозит на ₽200 млрд в Промсвязьбанке
200 млрд руб. были размещены «на основании отдельного решения правительства без заключения генерального соглашения и проведения отбора заявок», сообщила Счетная палата в аналитической записке об исполнении бюджета за 2018 год (документ есть у РБК).
Обновлено в 16:00
Политика
Российское посольство обвинило Украину во вмешательстве в дела США
Украина открыто вмешивается во внутренние дела США, считают в российском посольстве в Вашингтоне.
Обновлено в 17:39
Происшествия
В Петербурге госпитализировали 11 школьников после пробы на туберкулез
Одиннадцать учеников школы №72 в Санкт-Петербурге почувствовали себя плохо при проведении кожной пробы для определения туберкулеза (диаскинтест).
Обновлено в 14:15
Культура
Умерла актриса Наталия Терентьева
Актриса ярославского драматического театра имени Ф. Волкова, народная артистка России Наталия Терентьева, получившая премию "Золотая маска" в номинации "За честь и достоинство", скончалась в Ярославле на 93-м году жизни, сообщается на сайте драмтеатра.
Обновлено в 08:44
Общество
В Минпромторге отреагировали на идею закрывать супермаркеты в выходные
Ранее член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни.
Обновлено в 09:22
Общество
Суд оштрафовал клинику Елены Малышевой за нарушения
Обновлено в 05:04
Общество
Большинство россиян заявили о невозможности честного бизнеса в России
Исследование показало постепенное улучшения отношения россиян к бизнесу с 2009 года (тогда положительно относились к предпринимателям 79% опрошенных).
Обновлено в 16:01
Хоккей
Артемий Панарин не сыграет с «Монреалем»
Обновлено в 18:34
Происшествия
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Утром 20 февраля в клинике Мешалкина очевидцы увидели много людей с автоматами — очевидцы рассказали, что всех посетителей разогнали по кабинетам.
Обновлено в 21:50
Армия и оружие
На Украине объявили в розыск «офицера ГРУ» из расследования Bellingcat
Bellingcat указывал, что Иванников, известный под позывным «Орион», некоторое время был министром обороны Южной Осетии, а затем являлся куратором частной военной компании в Донбассе.
Обновлено в 18:09
Политика
Экс-главу Хакасии Виктора Зимина назначили на должность замглавы РЖД
Бывшего главу Хакасии Виктора Зимина назначили на должность заместителя генерального директора ОАО «Российские железные дороги».
Обновлено в 12:09
Общество
Наследство Лагерфельда может получить его кошка
Обновлено в 16:45
Экономика
В Минтруде рассказали о соотношении самых высоких и низких зарплат
Как заявила во время выступления в Госдуме замминистра труда и социальной защиты Любовь Ельцова, по самым последним данным от 2017 года, разрыв составил 14,1 раза.
Обновлено в 08:17