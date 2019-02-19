Экономика
Реальные доходы россиян упали на 1,3%Коммерсантъ вчера в 12:41
Реальные доходы россиян в январе 2019 года оказались меньше на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из данных, опубликованных Росстатом. О падении на 0,2% реальных доходов граждан России за 2018 год Росстат сообщал в январе 2019 года.
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Взять, предположим, реальные доходы населения. Важнейший показатель, который входит в состав указа президента. Как он считается и как его считает Росстат, знает, наверное, только Росстат. Потому что качество счета этого показателя ужасно.
— Антон Силуанов, российский экономистForbes вчера в 16:40
с чего всё началось
Реальные доходы россиян в январе 2019 года оказались меньше на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из данных, опубликованных Росстатом.Коммерсантъвчера в 12:41
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Политика
Путин начал оглашать послание Федеральному собранию
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Обновлено в 04:05
Политика
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Россия не намерена первой размещать свои ракеты меньше и средней дальности в Европе, однако немедленно реализует ответные меры на такие действия США.
Обновлено в 06:01
Общество
Путин предложил увеличить выплаты семьям с детьми-инвалидами
Президент России Владимир Путин предложил увеличить пособие по уходу за детьми с инвалидностью I группы с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей.
Обновлено в 04:20
Экономика
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Зарплаты в России должны расти темпами не ниже уровня инфляции, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин, следует из трансляции мероприятия на YouTube-канале «Россия 24».
Обновлено в 05:37
Политика
Путин призвал ограничить поводы для продления задержания
Президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию заявил, что поводы для продления задержания человека правоохранительными органами должны быть ограничены.
Обновлено в 05:24
Политика
Путин потребовал навести порядок на рынке микрокредитования
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Обновлено в 04:45
Происшествия
Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье
Родители устроили самосуд на пятиклассником, который агрессивно вел себя по отношению к другим детям.
Обновлено в 03:40
Политика
Путин пристыдил чиновников за высокомерное отношение к гражданам
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал от чиновников чуткого отношения к людям.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Мать найденного у «Лосиного острова» ребенка доставят в суд
В свою очередь 34-летняя мать ребенка сообщила, что сын убежал от нее во время вечерней прогулки по "Лосиному острову".
Обновлено в 04:41
Политика
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Подмосковье в столовой школы обрушилась кровля
Кровля школьной столовой обрушилась на площади около 150 квадратных метров в городском округе Можайский Московской области, люди не пострадали, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин.
Обновлено в 02:45
Политика
Президент заявил, что уже в этом году россияне должны почувствовать реальное улучшение жизни благодаря нацпроектам
Владимир Путин, выступая с посланием федеральному собранию, заявил, что уже в этом году россияне должны почувствовать реальное улучшение жизни благодаря нацпроектам.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Путин назвал срок спуска на воду подлодки с ядерным «Посейдоном»
Весной этого года российские военные спустят на воду первую атомную подводную лодку, на которой будет установлен беспилотный аппарат «Посейдон» неограниченной дальности.
Обновлено в 05:50
Политика
Нетаньяху отменил встречу с Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил поездку в Россию на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
СБУ объявила в розыск «подозреваемого» в крушении MH17 «офицера ГРУ»
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Олега Иванникова, которого сайт Bellingcat называл «офицером ГРУ», являющимся фигурантом дела о крушении самолета MH17 в 2014 году в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 00:11
Общество
Карл Лагерфельд завещал часть состояния своей кошке
Креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд завещал небольшую часть состояния своей кошке Шупетт.
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Путин назвал помеху в борьбе за сокращение вредных выбросов
«Влиятельные лоббисты пытаются затормозить принятие закона о квотировании выбросов, но его нужно принять уже в весеннюю сессию Госдумы», — отметил он Ранее, 6 февраля, сообщалось, что россияне сочли загрязнение воздуха одной из наиболее острой экологической проблемой страны, наряду с мусорными свалками, плохим качество воды и проблемы с городскими парками.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Мать Скрипаля попросила признать сына пропавшим без вести
Елена Скрипаль, мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, обратилась в полицию с просьбой признать сына и его дочь Юлию пропавшими без вести, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
В Симферополе загорелся завод пластмасс
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Обновлено в 04:37
Политика
Порошенко рассказал, как «лично выносил» погибших с Майдана
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Путин: Крымский мост даст толчок развитию полуострова
Президент России Владимир Путин во время сегодняшнего обращения к Федеральному Собранию отметил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту имеет особое значение для РФ.
Обновлено в 05:29
Политика
Шойгу попросил ретейлеров ввести скидки для обладателей орденов
После ввода преференций орденоносцам в сети магазинов «Военторг» глава Минобороны Сергей Шойгу обратился к ретейлерам с предложением ввести систему льгот для обладателей военных наград.
Обновлено в 01:33
Авто
Suzuki выпустила обновленный кроссовер Vitara
Компания Suzuki приступила к продажам своего обновленного кроссовера Vitara. Об этом 20 февраля сообщается на сайте Carsweek.ru.
Обновлено в 05:09
Политика
Послы ЕС внесли в черный список восемь россиян, сообщил источник
Послы 28 стран Евросоюза внесли в черный список восемь россиян, передает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.
Обновлено в 05:20
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского упал на 5%
Рейтинг шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за неделю упал на пять процентов с 23% ранее.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Появилось видео накрывшей горнолыжников лавины в швейцарских Альпах
Один из горнолыжников, находившихся на склоне в момент схода лавины в швейцарских Альпах, опубликовал видео происшествия на своей странице в Twitter.
Обновлено в 05:41
Технологии
«ВКонтакте» начнет продавать товары с AliExpress
Российская соцсеть «ВКонтакте» будет продавать товары с AliExpress. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
Военный эксперт оценил шансы России на победу в случае войны с НАТО
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Назван размер получаемых бывшими нацистами «гитлеровских» пенсий
По данным газеты De Morgen, размер «гитлеровских» пенсий составляет от €425 до €1275 (от 31,8 тыс. до 95,5 тыс. рублей).
Обновлено вчера в 11:48