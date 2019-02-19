Экономика
Реальные доходы россиян снова упалиLenta.ru 12:36
По сравнению с январем 2017 года рост составил 1,7 процента. Среднемесячная зарплата в январе выросла на 5,2 процента в номинальном (до 41,1 тысячи рублей) и на 0,2 процента в реальном выражении. Реальные располагаемые доходы россиян падают с 2014 года.
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с чего всё началось
Реальные доходы россиян в январе 2019 года оказались меньше на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из данных, опубликованных Росстатом.Коммерсантъ12:41
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