с чего всё началось

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Политика WSJ: прокуроры США готовят расследование против крупных технологических компаний В прошлом месяце стало известно о том, что власти Соединенных Штатов готовятся начать масштабное расследование в отношении американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.

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