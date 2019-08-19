Экономика

Реальные доходы россиян снова упалиZnak.com 04:18

В первом полугодии 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей с поправкой на инфляцию) населения в России снизились в первой половине 2019 года на 1,3 процента, говорится
 в аналитической записке Счетной палаты, опубликованной на сайте ведомства.
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