Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились в ноябре на 2,9%
Реальные располагаемые доходы россиян снизились в ноябре на 2,9%Газета.Ru12:18
Доходы россиян снова начали падать. В ноябре они сократились на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 11 месяцев рост составил символические 0,4%. Ситуацию немного подправит декабрь - власти уже объявили, что выплатят авансом проиндексированные пенсии за январь.
Газета.Ru12:18
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