Реальные доходы россиян снизились пятый год подрядВедомости вчера в 08:25

с чего всё началось

Реальные доходы населения России в 2018 г. снова снизились – на 0,2%. Это пятое подряд годовое снижение, следует из данных Росстата.

Реальные доходы россиян снизились пятый год подряд

Происшествия Происшествия В Саратовской области в кафе произошел взрыв газа

Происшествия Происшествия Появилось видео с места массового ДТП в Подмосковье Пользователи Сети публикуют видео с места крупного ДТП в Московской области.

Политика Политика Совбез ООН одобрил повестку США по Венесуэле Совет Безопасности ООН большинством голосов принял предложенную США повестку заседания, посвященного ситуации в Венесуэле.

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Общество Общество Чиновница назвала завышенными требования учителей получать больше девяти тысяч Глава управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова назвала завышенными требования молодых учителей, которые жалуются на зарплату в девять тысяч рублей.

Политика Политика Европейские страны выдвинули Венесуэле ультиматум В Венесуэле продолжается политический кризис, вызванный противостоянием президента страны Николаса Мадуро и его противника - главы Национального собрания Хуана Гуайдо, которого в качестве временного президента признали США и ряд стран Латинской Америки.

Авто Авто Эксперты назвали ТОП-5 самых интересных китайских кроссоверов Свою долю рынка стараются удержать и китайские автопроизводители. Первым в пятерку лидеров эксперты включили Haval F7.

Политика Политика Пушков раскритиковал публикацию немецких СМИ о блокаде Ленинграда Ранее в немецком издании появилась статья журналистки Зильке Бигальке, в которой она заявила, что в России празднование годовщины снятия блокады с Ленинграда "приобрело характер торжества, тогда как речь идет о масштабной трагедии".

Авто Авто Опубликованы первые фото новой Hyundai Sonata В Сеть просочились шпионские фотоснимки Hyundai Sonata нового поколения, сделанные в Дубае.

Технологии Технологии Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет издание The New York Times.

Политика Политика Украина потребовала убрать данные о российских корнях Роксоланы

Происшествия Происшествия Полиция разогнала погромщиков на акции «желтых жилетов» в Париже Полиция и машины с водометами разогнали погромщиков. 15 человек были задержаны, передает телеканал BFM TV.

Транспорт Транспорт Более 40 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

Происшествия Происшествия 103-летняя россиянка не дождалась квартиры и умерла

Музыка Музыка Умер композитор и дирижер Мишель Легран Известный французский композитор и дирижер Мишель Легран скончался на 87-м году жизни. О кончине музыканта сообщало агентство France-Presse.

Общество Общество Чикатило остался в списке выдающихся выпускников российского вуза Представители компании Google оставили без ответа просьбу Южного федерального университета (ЮФУ) удалить имя серийного убийцы Андрея Чикатило из списка выдающихся студентов Ростовского государственного университета, который демонстрируется по соответствующему запросу в поиске.

Космос Космос «Роскосмос» и РАН разработают проект по защите от астероидов Госкорпорация «Роскосмос» и Российская академия наук (РАН) приступили к разработке национальной программы защиты от космических угроз, сообщается на странице «Роскосмоса» в Facebook.

Спорт Спорт Самарин прокомментировал второе место на ЧЕ по фигурному катанию Россиянин Александр Самарин, ставший вторым на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, прокомментировал свое выступление.

Происшествия Происшествия Смерч перевернул автобус в аэропорту турецкой Антальи В аэропорту турецкой Антальи смерч перевернул автобус с людьми, в результате чего пострадали 12 человек, сообщает Daily Sabah.

Происшествия Происшествия Во Внуково самолет прервал взлет из-за ссоры пассажиров

Спорт Спорт Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Антхольце Норвежец Йоханнес Бё занял первое место в гонке преследования на 12,5 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Армия и оружие Армия и оружие ВМФ России получил корабль противоминной обороны «Иван Антонов» ВМФ России получил корабль противоминной обороны нового поколения «Иван Антонов».

Авто Авто Mitsubishi Eclipse Cross оснастили новым двигателем Напомним, сегодня Mitsubishi Eclipse Cross предлагается на российском рынке с безальтернативным 1,5-литровым 150-сильным турбомотором, работающим в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором.

Общество Общество Минприроды составило рейтинг регионов России с самым грязным воздухом Стоит отметить, что летом 2018 года Роспотребнадзор составил свой рейтинг регионов России с наиболее грязным воздухом.

Политика Политика Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины

Авто Авто Опубликован видеотизер нового Renault Clio 2019 Компания Renault опубликововала первый видеотизер обновленной модели Clio.

Происшествия Происшествия Упавший в колодец в Испании ребенок найден мертвым Мальчик по имени Хулен 13 января упал в узкий технический колодец шириной всего 25 см, который используется для поиска воды.

Армия и оружие Армия и оружие Ту-160 выполнили полет над водами Арктики Отмечается, что продолжительность полета составила более 15 часов. В ходе полета экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе.

Общество Общество Пугачева получила десятки миллионов от госкорпорации на концерт В сети появилось письмо от гендиректора акционерного общества «Вертолеты России» Андрея Богинского в адрес управляющего директора ПАО «Роствертол» Петра Мотренко о том, что государственная корпорация «Ростех» предложила оказать спонсорскую поддержку для организации концерта Аллы Пугачевой.