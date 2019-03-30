Экономика
Реальные доходы россиян снизились при новой методике расчетаРБК 09:14
В среднем на душу населения денежные доходы россиян в январе—марте составили 29 920 руб. Вместе с тем Росстат пересчитал реальные располагаемые доходы за год. Согласно новым данным, в 2018-м они увеличились на 0,1%, тогда как по прежней методологии — снизились на 0,1%.
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