Экономика
Реальные доходы россиян снизились при новой методике расчетаРБК вчера в 09:14
В среднем на душу населения денежные доходы россиян в январе—марте составили 29 920 руб. Вместе с тем Росстат пересчитал реальные располагаемые доходы за год. Согласно новым данным, в 2018-м они увеличились на 0,1%, тогда как по прежней методологии — снизились на 0,1%.
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Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
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Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
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Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
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