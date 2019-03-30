Экономика
Реальные доходы россиян снизились на 2,3%Коммерсантъ 09:49
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf). По данным ведомства, реальные зарплаты в первом квартале выросли на 0,4%.
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Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе
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Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
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Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Авто
Brilliance представил в Шанхае кроссовер V7 с новым двигателем
Кроссовер Brilliance V7 построен на совершенно новой переднеприводной платформе MX8, в разработке которой китайским специалистам помогали инженеры из BMW.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
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Федосеева-Шукшина встретилась с опальными дочками и правнуком Пожилая актриса сменила гнев на милость в отношении наследниц.
Обновлено в 12:39
Экономика
Карты «Мир» начали принимать в Турции
На сегодняшний день российскими банками выпущено более 56 млн платежных карт "Мир".
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Обновлено в 15:29
Происшествия
Летевший из Петербурга в Дубай самолет экстренно сел в Тегеране
Пассажирский самолет Boeing 757, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил в четверг экстренную посадку в Тегеране из-за самочувствия пассажира, сообщили в четверг экстренные службы Ирана.
Обновлено в 08:45
Политика
Украинский суд не признал вины РФ в крушении Ил-76 в Донбассе
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Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Антон Гусев из «Дома-2» устроил драку в эфире Первого канала
В крутом норове работодателя из скандальной телестройки могли убедиться и зрители Первого канала - Гусев устроил в студии драку с сыном своей бывшей помощницы по дому.
Обновлено в 01:07
Происшествия
СМИ: в Канаде под лавиной погибли три альпиниста из США и Европы
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Авто
Toyota представила новый ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
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Политика
На Ялтинский экономический форум приехали представители Украины
Представители Украины принимают участие в пятом Ялтинском международном экономическом форуме.
Обновлено в 14:23
Путешествия
Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань
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Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой
Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Политика
Опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве»
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