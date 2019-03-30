Экономика

Реальные доходы россиян снизились на 2,3%Коммерсантъ 09:49

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf). По данным ведомства, реальные зарплаты в первом квартале выросли на 0,4%.
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Реальные доходы россиян снизились на 2,3%

Коммерсантъ09:49

Росстат: в 2019 году реальные доходы россиян снизились на 2,3%

Комсомольская правда09:45

Реальные доходы россиян упали на 2,3% в I квартале 2019 года

News.ru09:00

Росстат зафиксировал падение реальных доходов населения в I квартале

Ведомости09:17

Реальные доходы россиян упали при новой методике расчета

РБК09:14

Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян

ТАСС09:01

Росстат поведал о снижении доходов россиян

Московский Комсомолец09:36
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