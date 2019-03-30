Экономика
Реальные доходы россиян снизились на 2,3%Коммерсантъ 09:49
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf). По данным ведомства, реальные зарплаты в первом квартале выросли на 0,4%.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Происшествия
На Южном Урале пресечена деятельность ОПГ, вымогавшей деньги у военных
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, деятельность этнической преступной группы пресечена сотрудниками военной контрразведки во взаимодействии с другими правоохранительными органами в одном из военных гарнизонов, дислоцированных в Челябинской области.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика
Венесуэла обогнала Россию в рейтинге свободы прессы
По сравнению с прошлым годом, Россия потеряла одну позицию, опустившись на 149 место из 180.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой
Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Автомобиль наехал на пешеходов в центре Санкт-Петербурга
В центре Санкт-Петербурга в результате ДТП автомобиль BMW заехал на пешеходную зону и совершил наезд на четырех пешеходов.
Обновлено в 11:58
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Transistor
Ролевая игра Transistor временно стала бесплатной в Epic Games Store. Привязать ее к аккаунту можно до второго мая.
Обновлено в 11:55
Гаджеты
Российские разработчики жалуются на задержку зарплат от Apple
Разработчики приложений из России начали массово жаловаться на компанию Apple.
Обновлено в 11:01
Гаджеты
Производитель YotaPhone обанкротился
Суд признал банкротом зарегистрированный на Каймановых островах офшор Yota — головную структуру производителя смартфонов Yota Devices.
Обновлено в 09:05
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Политика
Порошенко: возврат ПриватБанка Коломойскому грозит дефолтом
Украину ждёт неминуемый дефолт в случае возвращения ПриватБанка предпринимателю и миллиардеру Игорю Коломойскому.
Обновлено в 10:56
Политика
Матвиенко прокомментировала ситуацию вокруг ПАСЕ
Россия видит позитивные подвижки в Парламентской ассамблее Совета Европы в отношении кризиса с российской делегацией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке
На востоке Москвы задержали двоих мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета женщины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.
Обновлено в 11:33
Политика
Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района пережил остановку сердца
Обновлено в 08:28
Кино
Стала известна программа 72-го Каннского кинофестиваля
Обновлено в 05:29
Наука
Ученые рассказали, чем опасны контактные зоопарки
Ученые решили проверить, насколько опасно это разнообразие для людей, и провели исследование в 8 случайно выбранных контактных зоопарках по всему Израилю.
Обновлено 16 апреля в 01:33
Шоу-бизнес
Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста
Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста На днях СМИ сообщили, что солист "Иванушек" развелся с женой после 17 лет брака.
Обновлено в 07:47
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб
На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Общество
Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой
Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой В качестве своих "козырей" обладатель "рук-базук" из Пятигорска назвал молодой возраст, гладкую кожу и способность все делать медленно.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
На вдову Дмитрия Марьянова подали в суд из-за наследства
На Ксению Бик, вдову известного российского актера Дмитрия Марьянова, подали в суд.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Солдат ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Обновлено в 07:48
Политика
Премьер Венгрии предлагал «разделить Украину», заявил польский политик
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве "разделить Украину", заявил польский депутат Славомир Нитрас.
Обновлено в 09:29
Авто
Renault получила ОТТС на новое кросс-купе Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новое кросс-купе Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие версии модели.
Обновлено в 10:21
Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России
Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака
Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
Госпитализирован писатель Дмитрий Быков
Известный российский писатель, поэт, публицист, литературный критик, теле- и радиоведущий Дмитрий Быков, знаменитый своими яркими и ироничными произведениями и высказываниями, был госпитализирован в одну из больниц в Уфе.
Обновлено вчера в 04:31
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала умилительное фото дочери Маши
Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз в прошлом году. Телеведущая подарила жизнь дочери Маше.
Обновлено в 03:48