Экономика

Реальные доходы россиян снизились на 2,3%Коммерсантъ вчера в 09:49

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf). По данным ведомства, реальные зарплаты в первом квартале выросли на 0,4%.
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Доходы россиян снижаются из-за нерастущих зарплат

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