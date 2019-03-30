Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиянТАСС 09:01

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) за январь-март 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в материалах Росстата.
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Росстат поведал о снижении доходов россиян

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РБК09:14

Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян

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Реальные доходы россиян упали на 2,3% в I квартале 2019 года

News.ru09:00
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