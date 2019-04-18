Экономика
Реальные доходы россиян снизились на 2,3%Коммерсантъ 09:49
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf). По данным ведомства, реальные зарплаты в первом квартале выросли на 0,4%.
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