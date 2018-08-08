Экономика

Реальные доходы россиян продолжили падениеРБК 11:00

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата. По итогам первого полугодия реальные доходы граждан снизились на 1,3% в годовом выражении.
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Реальные доходы россиян продолжили падение. В первом полугодии они упали на 1,3%

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