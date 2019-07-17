Экономика

Реальные доходы россиян продолжили падениеРБК вчера в 11:00

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата. По итогам первого полугодия реальные доходы граждан снизились на 1,3% в годовом выражении.
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Внутреннего спроса для улучшения ВВП нет

Коммерсантъвчера в 18:32

Эксперты объяснили, почему реальные доходы россиян опять упали

Газета.Ruвчера в 14:28

Доходы россиян снизились в первом полугодии 2019 года

News.ruвчера в 09:09

Опубликованы новые данные о доходах россиян

Lenta.ruвчера в 10:17

Реальные доходы россиян продолжили падение. В первом полугодии они упали на 1,3%

Дождьвчера в 09:26

Реальные располагаемые доходы россиян в I полугодии снизились на 1,3%

ТАССвчера в 09:12

Реальные доходы россиян продолжили падение

РБКвчера в 11:00
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Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

Обновлено вчера в 20:01
Общество

В Роскачестве рассказали о безопасности детских стиральных порошков

Роскачество исследовало детские стиральные порошки и выяснило, что вся проверенная продукция соответствует требованиям безопасности.
Обновлено в 01:06
Общество

В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта

В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

Зеленский устроил скандал с директором аэропорта в Николаеве

Обновлено вчера в 07:16
Происшествия

В Мексике убит молодой футболист «Дорадоса»

В Мексике погиб игрок молодёжной команды «Дорадос де Синалоа» Мирша Франсиско Эррера Гастелум, сообщает Infobae.
Обновлено в 00:03
Политика

Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе

МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено вчера в 07:40
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии и попали на видео

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в исправительной колонии в Белгородской области 🎥 Mash pic.twitter.com/I8UPqeBOaB — Руслан Абушкин (@abushkin) July 17, 2019 Ранее стало известно, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого отправят в одну колонию для отбывания наказания.
Обновлено вчера в 09:20
Здоровье

«Росконтроль» нашел заменители молочного жира в творожной массе

Творожная масса «Дмитровский молочный завод» попала в список товаров с замечаниями из-за повышенного в два раза содержания дрожжей и плесеней.
Обновлено в 03:20
Политика

Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес

23-летняя гимнастка Маргарита Мамун впервые станет мамой

Поклонники поздравляют спортсменку. Известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун скоро впервые станет мамой.
Обновлено вчера в 13:33
Кино

Госпитализирован актер Валерий Афанасьев

Обновлено в 02:49
Происшествия

В Приморье в ДТП погибли шесть человек

Шесть человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Шкотовского района.
Обновлено в 01:05
Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров

Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Экономика

Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла

В 2018 году отменить льготу по НДС для производителей, применяющий пальмовое масло, предложил департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза, в министерстве считают, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.
Обновлено вчера в 15:21
Экономика

Пострадавшим от потопа в Приангарье построят общежития

Обновлено в 00:00
Происшествия

На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла

От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Авто

В РФ стартует серийное производство купе-кроссовера Renault Arkana

Сегодня, 18 июля, московский завод Renault начинает серийное производство нового купе-кроссовера Renault Arkana.
Обновлено вчера в 17:52
Экономика

«Трансмашхолдинг» может купить производителя «Градов» и «Смерчей»

«Трансмашхолдинг» может купить производителя «Градов» и «Смерчей» «Трансмашхолдинг» проводит аудит активов ПАО «Мотовилихинские заводы», одного из крупнейших в стране производителей артиллерийских систем.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Спикер Госдумы предложил внести поправки в Конституцию РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в Конституцию РФ поправки, связанные с формированием правительства.
Обновлено вчера в 04:34
Общество

Ученый назвал самые «вредные» для климата российские леса

Леса Магаданской области, Чукотки и Тывы выбрасывают в атмосферу больше СО2, чем поглощают, тем самым ускоряют изменение климата, сообщила РИА Новости директор Института глобального климата и экологии имени академика Израэля Анна Романовская.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек

В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Происшествия

В Барнауле спалили старинное здание

В Октябрьском районе Барнаула сегодня ночью, 18 июля, сгорело старинное двухэтажное здание 1935 года постройки.
Обновлено в 01:49
Политика

В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы

МИД РФ взаимодействует с Минфином по поводу возвращения из казначейства денег, предназначенных для выплаты взноса в ПАСЕ за период 2017-2018 годы, готовятся соответствующие документы, но это процесс небыстрый, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел России Андрей Келин.
Обновлено в 03:12
Происшествия

На Калининской АЭС отключились сразу три энергоблока

Обновлено в 01:52
Происшествия

Пьяный мужчина угрожал взорвать Ярославский вокзал в Москве

Правоохранители задержали пьяного мужчину, угрожавшего взорвать Ярославский вокзал в центре Москвы, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 02:59
Футбол

«Ювентус» объявил о трансфере Де Лигта

«Ювентус» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника «Аякса» и сборной Голландии Маттейса Де Лигта.
Обновлено в 03:04
Транспорт

Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом

В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Происшествия

Дедушка убил маленького внука, в шутку напоив его алкоголем

Дедушка со стороны отца ребёнка произнёс тост и собрался отпить из бокала, но один из гостей пошутил, что дед не может пить алкоголь без внука.
Обновлено в 02:46
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