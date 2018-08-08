Экономика

Реальные доходы россиян продолжили падениеРБК 11:00

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата. По итогам первого полугодия реальные доходы граждан снизились на 1,3% в годовом выражении.
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Эксперты объяснили, почему реальные доходы россиян опять упали

Газета.Ru14:28

Доходы россиян снизились в первом полугодии 2019 года

News.ru09:09

Опубликованы новые данные о доходах россиян

Lenta.ru10:17

Реальные доходы россиян за полгода снизились на 1,3%

Коммерсантъ10:01

Реальные доходы россиян продолжили падение. В первом полугодии они упали на 1,3%

Дождь09:26

Реальные располагаемые доходы россиян в I полугодии снизились на 1,3%

ТАСС09:12

Реальные доходы россиян продолжили падение

РБК11:00
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