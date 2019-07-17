Экономика
Реальные доходы россиян продолжили падениеРБК 09:00
Росстат ухудшил оценку реальных доходов за первый квартал года. Согласно новым данным, показатель в январе-марте 2019 года снизился не на 2,3%, а на 2,5%. Таким образом, реальные доходы россиян в 2019 году продолжили падение.
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:56, Вашингтон
Здоровье
Ученые: Женщины с лишним весом живут дольше худых
Обновлено в 07:20
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Футбол
«Вест Хэм» объявил о рекордном трансфере Аллера
"Вест Хэм" подтвердил, что состав команды пополнит нападающий "Айнтрахта" Себастьен Аллер.
Обновлено в 08:21
Политика
На Украине посетовали на коллаборантов и пенсионеров в Донбассе
Активный слой населения Донбасса пытается уехать оттуда, поэтому там остаются коллаборационисты, военные и пожилые люди.
Обновлено в 07:12
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Катастрофа MH17: СБУ рассказала о водителе, перевозившем «Бук»
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об осуждённом водителе тягача, который, как утверждают силовики, перевозил зенитный ракетный комплекс "Бук", аналогичный тому из которого в небе над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский самолёт Malaysia Airlines, передает News.ru.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке
Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
Экономика
Ледокол «Виктор Черномырдин» подорожал на 4 млрд рублей
Со своей стороны гендиректор "Росморпорта" Андрей Лаврищев заявил: "Несмотря на затянувшиеся сроки строительства, есть твердая цена государственного контракта на 7,95 млрд руб. Мы не проводим работу по ее увеличению".
Обновлено в 06:57
Культура
Дочь Юрия Кузнецова рассказала о состоянии актера
Обновлено в 08:53
Происшествия
Двое из задержанных за разбой офицеров ФСБ написали явку с повинной
Двое из семи ранее задержанных по статье "разбой" офицеров ФСБ России написали явку с повинной и признали свою вину в содеянном.
Обновлено в 08:21
Авто
Эксперты назвали самые ненадежные АКП
Обновлено в 02:00
Политика
Песков опроверг переговоры по обмену украинских моряков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов от том, ведутся ли переговоры с Киевом по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 08:06
Общество
В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлением
По словам представителя Минюста, «[в настоящее время] ФНС России реагирует на проблемы, возникающие при эксплуатации системы, и в кратчайшие сроки устраняет сбои, а также ежемесячно вводит в промышленную эксплуатацию новые версии системы, в которых учитываются выявленные в ходе работы недостатки».
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Лавров озвучил условия возобновления авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возобновление воздушного сообщения между странами может возобновиться только при условии нормализации обстановки в республике и устранении властями Грузии угрозы для безопасности российских граждан.
Обновлено в 04:06
Политика
Кандидат на пост главы Пентагона рассказал о вызовах для США в Арктике
Обновлено вчера в 12:24
Футбол
«Динамо» подписало экс-хавбека «Краснодара»
Руководство московского "Динамо" подпишет экс-хавбека "Краснодара" Шарля Каборе. Об сообщает официальный сайт столичного клуба.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Роскачество разработало рекомендации по выбору арбуза, обращая внимание на продуктовые рынки и ярмарки в качестве места покупки, а также советуя постучать по арбузу и обратить внимание на корочку, которая не должна блестеть, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:05
Политика
Кремль назвал дискуссионной статью Володина с поправками в Конституцию
В Кремле читали статью спикера Госдумы Вячеслава Володина в «Парламентской газете», в которой он предложил несколько поправок в российскую Конституцию, и считают ее темой для дискуссий.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Захарова оценила угрозы Турчинова уничтожить Крымский мост
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление экс-главы СНБО Украины Александра Турчинова о том, что Крымский мост может быть уничтожен в течение нескольких минут украинской армией.
Обновлено 15 июля в 16:54
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Политика
Экс-спикер ДНР подтвердил существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики Андрей Пургин подтвердил существование на территории Мариуполя секретной тюрьмы, где украинские силовики содержат жителей Донбасса, якобы причастных к ополчению ДНР.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина
В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено в 09:01
Политика
Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта в России
Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что россияне смогут через четыре года начать использовать электронные паспорта в стране.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Стало известно о заказчике «дела Голунова»
Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.
Обновлено в 07:34
Спорт
Российская синхронистка Ромашина побила рекорд по золотым медалям
Российская синхронистка Светлана Ромашина стала победительницей в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:40
Авто
УАЗ предлагает всем желающим испытать УАЗ «Патриот» с АКП
Ульяновский автозавод дарит возможность любому человеку проверить на практике новую версию внедорожника «Патриот», оснащённую автоматической коробкой передач.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04