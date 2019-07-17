Экономика

Реальные доходы россиян продолжили падениеРБК 09:00

Росстат ухудшил оценку реальных доходов за первый квартал года. Согласно новым данным, показатель в январе-марте 2019 года снизился не на 2,3%, а на 2,5%. Таким образом, реальные доходы россиян в 2019 году продолжили падение.
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Опубликованы новые данные о доходах россиян

Lenta.ru10:17

Реальные доходы россиян продолжили падение

РБК09:00

Ростат опубликовал данные о доходах россиян

Газета.Ru09:38

Реальные доходы россиян продолжили падение. В первом полугодии они упали на 1,3%

Дождь09:26

Реальные располагаемые доходы россиян в I полугодии снизились на 1,3%

ТАСС09:12

Доходы россиян снизились в первом полугодии 2019 года

News.ru09:09

Реальные доходы россиян за полгода снизились на 1,3%

Коммерсантъ10:01
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