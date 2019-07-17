Экономика
Реальные доходы россиян продолжили падениеРБК 09:00
Росстат ухудшил оценку реальных доходов за первый квартал года. Согласно новым данным, показатель в январе-марте 2019 года снизился не на 2,3%, а на 2,5%. Таким образом, реальные доходы россиян в 2019 году продолжили падение.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:43, Вашингтон
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