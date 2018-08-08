Экономика

Реальные доходы россиян продолжают падатьМордовМедиа вчера в 10:47

Реальные располагаемые доходы россиян в январе-июне текущего года снизились на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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Реальные доходы россиян продолжили падение. В первом полугодии они упали на 1,3%

Дождьвчера в 09:26

Эксперты объяснили, почему реальные доходы россиян опять упали

Газета.Ruвчера в 14:28

Реальные доходы россиян продолжили падение

РБКвчера в 11:00

Опубликованы новые данные о доходах россиян

Lenta.ruвчера в 10:17

Внутреннего спроса для улучшения ВВП нет

Коммерсантъвчера в 18:32

Реальные располагаемые доходы россиян в I полугодии снизились на 1,3%

ТАССвчера в 09:12

Доходы россиян снизились в первом полугодии 2019 года

News.ruвчера в 09:09
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Происшествия

В Башкирии женщина утопила в бане свою 4-месячную дочь

В Караидельском районе женщина убила свою 4-месячную дочь. Тело ребенка обнаружили ее муж и сын после возвращения домой.
Обновлено вчера в 11:28
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению

Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.
Обновлено вчера в 10:37
Футбол

Триппьер стал игроком «Атлетико»

Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико».
Обновлено вчера в 12:37
Финансы

За год прибыль российских банков выросла в полтора раза

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года цены на продукты питания не только не подорожали по данным ЦБ РФ, но и снизились на 0,2%.
Обновлено вчера в 04:51
Политика

В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35

МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Работа шахты в Кузбассе остановлена после гибели горняка

Шахта "Анжерская-Южная" в Кемеровской области приостановила добычу и проходку после обрушения породы, в результате которого погиб один человек, сообщили в четверг "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Команда Зеленского пообещала заставить Путина вести переговоры

11 июля Путин и Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе украинской стороны.
Обновлено вчера в 21:53
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

Обновлено вчера в 12:34
Здоровье

Составлен рейтинг регионов России по качеству системы здравоохранения

В список попали 16 уральских и сибирских регионов страны. Об этом свидетельствуют данные исследования «Новых Известий».
Обновлено вчера в 07:07
Политика

Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Общество

Акимов показал образец российского электронного паспорта

Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
Политика

Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»

Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 18:14
Авто

В России завершились продажи седанов Nissan Almera

Российские дилеры Nissan распродали почти все седаны Nissan Almera, производство которых завершилось в Тольятти осенью прошлого года.
Обновлено вчера в 06:43
Футбол

Сборная Нигерии заняла третье место на Кубке Африки

Обычно матчи за третье место на крупных турнирах бывают результативными и событийными, однако встреча Туниса и Нигерии стала исключением из правил.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия

Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия

В Самарской области отравились более 40 граждан Узбекистана

В Самарской области начали доследственную проверку после госпитализации из-за отравления более 46 граждан Узбекистана в селе Кошелевка.
Обновлено вчера в 11:58
Политика

Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 19:28
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Футбол

Защитник «Крыльев Советов» Рохель переходит в «Тулузу» за 2,5 млн евро

Трансфер 21-летнего уругвайца обойдется французскому клубу в 2,5 миллиона евро, сообщает L’Équipe со ссылкой на уругвайские СМИ.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

Отозваны обвинения в отношении актера Кевина Спейси

Обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее в отношении актера Кевина Спейси, отозваны прокуратурой в США.
Обновлено вчера в 17:44
Общество

Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 15 июля в 18:00
Музыка

Первый российско-британский оркестр представили в Лондоне

Дирижер московского театра «Новая опера» Ян Латам-Кёниг сообщил в Лондоне о создании первого в истории российско-британского оркестра.
Обновлено вчера в 21:50
Политика

СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено вчера в 09:06
Авто

Назван топ-10 популярных иномарок российской сборки

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок российской сборки.
Обновлено вчера в 10:10
Кино

Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров

Обновлено вчера в 13:16
Технологии

В Испании представлен прототип беспилотного аэротакси

Испанские разработчики из Tecnalia создали первый в стране прототип беспилотного аэротакси.
Обновлено в 00:00
Здоровье

Клещи стали переносчиками страшной болезни

Обновлено вчера в 16:20
Кино

36-летняя Наталья Рудова второй раз за неделю вышла в свет без штанов

Обновлено вчера в 07:21
Финансы

Коллекторы раскрыли оптимальное число кредитов для россиян

Коллекторы раскрыли оптимальное число кредитов для россиян.
Обновлено вчера в 23:37
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