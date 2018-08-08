Экономика

Реальные доходы россиян продолжают падатьМордовМедиа вчера в 10:47

Реальные располагаемые доходы россиян в январе-июне текущего года снизились на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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Внутреннего спроса для улучшения ВВП нет

Коммерсантъвчера в 18:32

Доходы россиян снизились в первом полугодии 2019 года

News.ruвчера в 09:09

Реальные доходы россиян продолжили падение

РБКвчера в 11:00

Опубликованы новые данные о доходах россиян

Lenta.ruвчера в 10:17

Реальные доходы россиян продолжили падение. В первом полугодии они упали на 1,3%

Дождьвчера в 09:26

Реальные располагаемые доходы россиян в I полугодии снизились на 1,3%

ТАССвчера в 09:12

Эксперты объяснили, почему реальные доходы россиян опять упали

Газета.Ruвчера в 14:28
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Политика

Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено вчера в 12:55
Экономика

Пострадавшим от потопа в Приангарье построят общежития

Как пояснил заместитель министра экономического развития Приангарья Владимир Гордеев, общежитие в Тулуне запланировано на 500 человек, в Нижнеудинске — на 200, в Чуне — на 100 человек.
Обновлено в 00:00
Экономика

ЦБ выявил нарушения в половине проверенных страховых компаний

В половине страховых компаний и в трети банков, проверенных ЦБ во время контрольных закупок, нарушались права клиентов при оформлении электронных полисов ОСАГО и кредитов.
Обновлено вчера в 18:58
Политика

Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия

Десятки людей пострадали из-за поджога студии аниме в Японии

В результате пожара, возникшего в японском Киото на студии по производству аниме, пострадали, по меньшей мере, 38 человек, десять из которых находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 23:34
Политика

Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией

В немецких городах Кенигсвинтер и Бонн 18-19 июля пройдет 18-е пленарное заседание российско-германского форума "Петербургский диалог", в нем примут участие главы МИД обеих стран.
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие

Удар из-за облаков: кадры боевых пусков ЗРК «Тор-М2ДТ» на Новой Земле

Отмечаестя, что для выполнения стрельб боевые расчеты зенитных ракетных комплексов были доставлены с Кольского побережья на архипелаг Новая Земля большим десантным кораблем «Кондопога».
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Аналоги «Зоны 51» могут находиться в России

Уфологи полагают, что несколько точек, аналогичных мистической «Зоне 51» в американской Неваде, есть и на российской территории.
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие

Military Times (США): по словам чиновника Госдепартамента, американские войска могут извлечь ценные уроки из борьбы Украины с Россией (Military Times)

Кент, который отвечает за политику Госдепартамента США в отношении Украины, Молдавии, Белоруссии, Грузии, Армении и Азербайджана, дал интервью во время перерыва на симпозиуме, который Американский совет по внешней политике провел накануне пятой годовщины крушения пассажирского самолета Малайзийских авиалиний, сбитого 17 июля 2014 года.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Работа шахты в Кузбассе остановлена после гибели горняка

Шахта "Анжерская-Южная" в Кемеровской области приостановила добычу и проходку после обрушения породы, в результате которого погиб один человек, сообщили в четверг "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

Обновлено вчера в 12:34
Космос

В США предрекли провал российской «Федерации»

«Роскосмос» не успеет в намеченные сроки запустить пилотируемый космический корабль «Федерация», полагает редактор ArsTechnica Эрик Бергер.
Обновлено вчера в 20:55
Политика

Лавров рассказал, чего ожидает от руководства Грузии

Россия ждет от грузинских властей осознания опасности антироссийских настроений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию "Аргументы и факты".
Обновлено вчера в 03:03
Космос

В «Роскосмосе» объяснили перенос запуска «Протона-М» на сутки

Ракета-носитель 13 июля вывела на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ" Запуск ракеты носителя "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" перенесли на сутки из-за проблем с трубопроводом наддува бака, рассказал руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Обновлено 16 июля в 13:27
Транспорт

В России установят штраф за неоплату проезда по платным трассам

Штраф за попытку бесплатного проезда по платной дороге собираются ввести в России.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

В Шереметьево на шесть часов задержали рейс во Владивосток с детьми

Рейс 6281 во Владивосток уже почти на шесть часов задерживают в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 20:20
Кино

Хавьер Бардем сыграет короля Тритона в «Русалочке»

Неизвестно, на какой стадии находятся переговоры. Ранее сообщалось, что новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному сроку

Федеральный суд в американском Бруклине приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного также по прозвищу Коротышка, к пожизненному заключению плюс еще к 30 годам, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 18:46
Экономика

Мазуров ищет партнеров для обратного выкупа акций Антипинского НПЗ

Владелец "Нового потока" Дмитрий Мазуров, ранее контролировавший Антипинский нефтеперерабатывающий завод, имеет право обратного выкупа акций предприятия у Сбербанка и ищет партнеров для его организации, говорится в заявлении компании.
Обновлено вчера в 18:04
Политика

Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России

Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ею Минских соглашений.
Обновлено вчера в 13:52
Политика

Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как незаконно пересекли границу России.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

В Ираке застрелили двух турецких дипломатов

Обновлено вчера в 10:40
Наука

Опубликованы редчайшие кадры со дна Атлантического океана

При исследовании дна океана, ученые сняли процесс поедания мелкими акулами более крупной рыбы.
Обновлено вчера в 16:25
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Кино

Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров

Обновлено вчера в 13:16
Общество

Россияне считают, что высокую зарплату можно получать без образования

Большинство россиян считают, что образование необязательно для устройства на высокооплачиваемую работу, говорится в результатах опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 22:40
Общество

Акимов показал образец российского электронного паспорта

Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
Финансы

Коллекторы раскрыли оптимальное число кредитов для россиян

Коллекторы раскрыли оптимальное число кредитов для россиян.
Обновлено вчера в 23:37
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