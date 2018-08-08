Экономика
Реальные доходы россиян продолжают падатьМордовМедиа вчера в 10:47
Реальные располагаемые доходы россиян в январе-июне текущего года снизились на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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Политика
Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено вчера в 12:55
Экономика
Пострадавшим от потопа в Приангарье построят общежития
Как пояснил заместитель министра экономического развития Приангарья Владимир Гордеев, общежитие в Тулуне запланировано на 500 человек, в Нижнеудинске — на 200, в Чуне — на 100 человек.
Обновлено в 00:00
Экономика
ЦБ выявил нарушения в половине проверенных страховых компаний
В половине страховых компаний и в трети банков, проверенных ЦБ во время контрольных закупок, нарушались права клиентов при оформлении электронных полисов ОСАГО и кредитов.
Обновлено вчера в 18:58
Политика
Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия
Десятки людей пострадали из-за поджога студии аниме в Японии
В результате пожара, возникшего в японском Киото на студии по производству аниме, пострадали, по меньшей мере, 38 человек, десять из которых находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией
В немецких городах Кенигсвинтер и Бонн 18-19 июля пройдет 18-е пленарное заседание российско-германского форума "Петербургский диалог", в нем примут участие главы МИД обеих стран.
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
Удар из-за облаков: кадры боевых пусков ЗРК «Тор-М2ДТ» на Новой Земле
Отмечаестя, что для выполнения стрельб боевые расчеты зенитных ракетных комплексов были доставлены с Кольского побережья на архипелаг Новая Земля большим десантным кораблем «Кондопога».
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Аналоги «Зоны 51» могут находиться в России
Уфологи полагают, что несколько точек, аналогичных мистической «Зоне 51» в американской Неваде, есть и на российской территории.
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие
Military Times (США): по словам чиновника Госдепартамента, американские войска могут извлечь ценные уроки из борьбы Украины с Россией (Military Times)
Кент, который отвечает за политику Госдепартамента США в отношении Украины, Молдавии, Белоруссии, Грузии, Армении и Азербайджана, дал интервью во время перерыва на симпозиуме, который Американский совет по внешней политике провел накануне пятой годовщины крушения пассажирского самолета Малайзийских авиалиний, сбитого 17 июля 2014 года.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Работа шахты в Кузбассе остановлена после гибели горняка
Шахта "Анжерская-Южная" в Кемеровской области приостановила добычу и проходку после обрушения породы, в результате которого погиб один человек, сообщили в четверг "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
Обновлено вчера в 12:34
Космос
В США предрекли провал российской «Федерации»
«Роскосмос» не успеет в намеченные сроки запустить пилотируемый космический корабль «Федерация», полагает редактор ArsTechnica Эрик Бергер.
Обновлено вчера в 20:55
Политика
Лавров рассказал, чего ожидает от руководства Грузии
Россия ждет от грузинских властей осознания опасности антироссийских настроений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию "Аргументы и факты".
Обновлено вчера в 03:03
Космос
В «Роскосмосе» объяснили перенос запуска «Протона-М» на сутки
Ракета-носитель 13 июля вывела на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ" Запуск ракеты носителя "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" перенесли на сутки из-за проблем с трубопроводом наддува бака, рассказал руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Обновлено 16 июля в 13:27
Транспорт
В России установят штраф за неоплату проезда по платным трассам
Штраф за попытку бесплатного проезда по платной дороге собираются ввести в России.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
В Шереметьево на шесть часов задержали рейс во Владивосток с детьми
Рейс 6281 во Владивосток уже почти на шесть часов задерживают в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 20:20
Кино
Хавьер Бардем сыграет короля Тритона в «Русалочке»
Неизвестно, на какой стадии находятся переговоры. Ранее сообщалось, что новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному сроку
Федеральный суд в американском Бруклине приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного также по прозвищу Коротышка, к пожизненному заключению плюс еще к 30 годам, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 18:46
Экономика
Мазуров ищет партнеров для обратного выкупа акций Антипинского НПЗ
Владелец "Нового потока" Дмитрий Мазуров, ранее контролировавший Антипинский нефтеперерабатывающий завод, имеет право обратного выкупа акций предприятия у Сбербанка и ищет партнеров для его организации, говорится в заявлении компании.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России
Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ею Минских соглашений.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как незаконно пересекли границу России.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
В Ираке застрелили двух турецких дипломатов
Обновлено вчера в 10:40
Наука
Опубликованы редчайшие кадры со дна Атлантического океана
При исследовании дна океана, ученые сняли процесс поедания мелкими акулами более крупной рыбы.
Обновлено вчера в 16:25
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Кино
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
Обновлено вчера в 13:16
Общество
Россияне считают, что высокую зарплату можно получать без образования
Большинство россиян считают, что образование необязательно для устройства на высокооплачиваемую работу, говорится в результатах опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
Финансы
Коллекторы раскрыли оптимальное число кредитов для россиян
Коллекторы раскрыли оптимальное число кредитов для россиян.
Обновлено вчера в 23:37