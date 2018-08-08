Реальные располагаемые доходы россиян в январе-июне текущего года снизились на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Политика Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.

Экономика Пострадавшим от потопа в Приангарье построят общежития Как пояснил заместитель министра экономического развития Приангарья Владимир Гордеев, общежитие в Тулуне запланировано на 500 человек, в Нижнеудинске — на 200, в Чуне — на 100 человек.

Экономика ЦБ выявил нарушения в половине проверенных страховых компаний В половине страховых компаний и в трети банков, проверенных ЦБ во время контрольных закупок, нарушались права клиентов при оформлении электронных полисов ОСАГО и кредитов.

Политика Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне.

Политика Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».

Происшествия Десятки людей пострадали из-за поджога студии аниме в Японии В результате пожара, возникшего в японском Киото на студии по производству аниме, пострадали, по меньшей мере, 38 человек, десять из которых находятся в тяжелом состоянии.

Политика Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией В немецких городах Кенигсвинтер и Бонн 18-19 июля пройдет 18-е пленарное заседание российско-германского форума "Петербургский диалог", в нем примут участие главы МИД обеих стран.

Армия и оружие Удар из-за облаков: кадры боевых пусков ЗРК «Тор-М2ДТ» на Новой Земле Отмечаестя, что для выполнения стрельб боевые расчеты зенитных ракетных комплексов были доставлены с Кольского побережья на архипелаг Новая Земля большим десантным кораблем «Кондопога».

Политика Аналоги «Зоны 51» могут находиться в России Уфологи полагают, что несколько точек, аналогичных мистической «Зоне 51» в американской Неваде, есть и на российской территории.

Армия и оружие Military Times (США): по словам чиновника Госдепартамента, американские войска могут извлечь ценные уроки из борьбы Украины с Россией (Military Times) Кент, который отвечает за политику Госдепартамента США в отношении Украины, Молдавии, Белоруссии, Грузии, Армении и Азербайджана, дал интервью во время перерыва на симпозиуме, который Американский совет по внешней политике провел накануне пятой годовщины крушения пассажирского самолета Малайзийских авиалиний, сбитого 17 июля 2014 года.

Происшествия Работа шахты в Кузбассе остановлена после гибели горняка Шахта "Анжерская-Южная" в Кемеровской области приостановила добычу и проходку после обрушения породы, в результате которого погиб один человек, сообщили в четверг "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области.

Космос В США предрекли провал российской «Федерации» «Роскосмос» не успеет в намеченные сроки запустить пилотируемый космический корабль «Федерация», полагает редактор ArsTechnica Эрик Бергер.

Политика Лавров рассказал, чего ожидает от руководства Грузии Россия ждет от грузинских властей осознания опасности антироссийских настроений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию "Аргументы и факты".

Космос В «Роскосмосе» объяснили перенос запуска «Протона-М» на сутки Ракета-носитель 13 июля вывела на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ" Запуск ракеты носителя "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" перенесли на сутки из-за проблем с трубопроводом наддува бака, рассказал руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Транспорт В России установят штраф за неоплату проезда по платным трассам Штраф за попытку бесплатного проезда по платной дороге собираются ввести в России.

Политика СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Происшествия В Шереметьево на шесть часов задержали рейс во Владивосток с детьми Рейс 6281 во Владивосток уже почти на шесть часов задерживают в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Кино Хавьер Бардем сыграет короля Тритона в «Русалочке» Неизвестно, на какой стадии находятся переговоры. Ранее сообщалось, что новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса.

Происшествия Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному сроку Федеральный суд в американском Бруклине приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного также по прозвищу Коротышка, к пожизненному заключению плюс еще к 30 годам, сообщает агентство Reuters.

Экономика Мазуров ищет партнеров для обратного выкупа акций Антипинского НПЗ Владелец "Нового потока" Дмитрий Мазуров, ранее контролировавший Антипинский нефтеперерабатывающий завод, имеет право обратного выкупа акций предприятия у Сбербанка и ищет партнеров для его организации, говорится в заявлении компании.

Политика Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ею Минских соглашений.

Политика Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как незаконно пересекли границу России.

Наука Опубликованы редчайшие кадры со дна Атлантического океана При исследовании дна океана, ученые сняли процесс поедания мелкими акулами более крупной рыбы.

Общество Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.

Общество Россияне считают, что высокую зарплату можно получать без образования Большинство россиян считают, что образование необязательно для устройства на высокооплачиваемую работу, говорится в результатах опроса ВЦИОМ.