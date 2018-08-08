Экономика
Реальные доходы россиян продолжают падатьМордовМедиа 10:47
Реальные располагаемые доходы россиян в январе-июне текущего года снизились на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:58, Вашингтон
Футбол
Определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Сегодня, 17 июля, определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:59
Политика
Лавров отметил положительную динамику в отношениях России и Германии
Положительная динамика наблюдается в отношениях Российской Федерации В Германии, Москва заинтересована в развитии разнопланового сотрудничества с ФРГ.
Обновлено в 18:48
Политика
Медведев допустил переход на электронные паспорта в 2023 году
Медведев обратил внимание присутствующих на то, что уже к 2024 году россияне должны иметь возможность в полной мере использовать электронный паспорт.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке
Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
Политика
Конгресс США проголосовал против поставок оружия Эр-Рияду
Большинство в палате представителей США проголосовали за резолюцию, блокирующую решение американского лидера Дональда Трампа по поставкам оружия Саудовской Аравии.
Обновлено в 18:41
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Общество
Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома
Обновлено в 16:28
Теннис
Более 30 тысяч человек пришли на встречу с Халеп в Бухаресте
Более 30 тысяч человек пришли в среду на стадион в Бухаресте на встречу с румынской теннисисткой Симоной Халеп, которая стала чемпионкой Уимблдона 2019 года, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 15:31
Политика
Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 19:28
Авто
Renault инвестирует в китайского производителя электромобилей
Французская компания Renault инвестирует 145 млн долл. в подразделение китайской Jiangling Motors Corporation Group (JMCG) — JMEV, которое специализируется на производстве электромобилей.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси
Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:22
Политика
В МИДе объяснили ситуацию с визами учителей Англо-американской школы
Ранее The New York Times сообщила, что Российская Федерация не дала визы на въезд в страну 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где в числе прочих учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Наркобарон «Коротышка» получил пожизненный срок
Обновлено в 19:49
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика
В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35
МИД Турции назвал решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 односторонним и незаконным шагом, который нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран.
Обновлено в 17:46
Технологии
Систему электронного голосования в Москве проверят на прочность
С 17 июля все желающие программисты и специалисты по информационной безопасности могут протестировать на устойчивость систему электронного голосования, которую применят на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
Обновлено в 07:51
Технологии
В России участились кибератаки на медицинские учреждения
В России участились кибератаки на медицинские учреждения «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России.
Обновлено в 18:32
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Украины
Российский президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство в упрощенном виде, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ.
Обновлено в 11:16
Футбол
Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака»
Игрок покинет клуб после матча с московским "Спартаком" во втором туре РПЛ. Александр Гацкан пришел в "Ростов" в 2008 году.
Обновлено в 15:44
Футбол
Отец Неймара встретится с «Ювентусом»
Неймар да Силва Сантос-старший, отец и агент нападающего "ПСЖ" Неймара, проведет встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, сообщает Rai Sport.
Обновлено в 17:20
Политика
Совет ЕС возложил на Россию вину за крушение MH17 над Донбассом
Совет Евросоюза одобрил декларацию, в которой говорится об ответственности России за гибель малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Лавров прокомментировал ситуацию в Персидском заливе
Любое "неосторожное движение" в Персидском заливе способно привести к конфликту, чреватому непредсказуемыми и разрушительными последствиями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя напряженность между США и Ираном.
Обновлено в 18:10
Здоровье
Немецкое правительство ввело обязательную вакцинацию против кори
Правительство ФРГ приняло законопроект, предусматривающий обязательную вакцинацию против кори.
Обновлено в 06:56
Экономика
Компания Бориса Йордана станет мировым лидером на рынке марихуаны
Как заявили в Curaleaf, объединенная компания станет лидером рынка.
Обновлено в 17:24
Футбол
Венгер: «Со мной Косельни всегда вел себя безупречно»
Многолетний главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал конфликт клуба с защитником Лораном Косельни.
Обновлено в 14:31
Музыка
«Ногу свело» отпразднует юбилей «Хару Мамбуру»
Обновлено в 10:17