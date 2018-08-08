Экономика
Реальные доходы россиян продолжают падатьМордовМедиа вчера в 10:47
Реальные располагаемые доходы россиян в январе-июне текущего года снизились на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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Общество
В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня
Обновлено вчера в 22:32
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.
Обновлено вчера в 10:06
Политика
Названо расположение российских аналогов «Зоны 51»
Российские аналоги легендарной «Зоны 51» в США могут находиться в Мытищах, в Крыму и на Урале, сообщил учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов.
Обновлено в 01:42
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение FaceApp, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Жертвами пожара в студии аниме в Японии стали 10 человек
Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в здании студии аниме в Киото началось в 10:30 18 июля. Причиной пожара стал умышленный поджог.
Обновлено в 01:58
Авто
Опубликован топ-10 самых востребованных иномарок российской сборки
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок российской сборки.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Помощник Зеленского заявил о желании добиться переговоров с Путиным
Команда президента Украина Владимира Зеленского намерена добиться проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:53
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
Кино
Сергей Шнуров озвучит инопланетянина в мультфильме «Белка и Стрелка 3»
Сергей Шнуров, Евгений Миронов, Сергей Бурунов, Екатерина Шпица и другие популярные российские артисты озвучат героев анимационного сериала "Белка и Стрелка 3", сообщила пресс-служба студии "КиноАтис".
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.
Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что НАТО подготовила ответ на выход РФ из ДРСМД
Если Россия выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то НАТО готова дать ответ, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в Университете Торонто, сообщает ТАСС.
Обновлено 16 июля в 03:03
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Общество
Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 15 июля в 18:00
Политика
Палата представителей заблокировала предложение об импичменте Трампу
Палата представителей Конгресса США заблокировала предложение конгрессмена Эла Грина о вынесении импичмента американскому президенту Дональду Трампу, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Россияне усомнились в необходимости образования для успешной карьеры
Россияне считают, что диплом о высшем образовании нужно получать, потому что так принято, отмечают социологи.
Обновлено в 01:41
Космос
Марсианский корабль SpaceX подгорел
Прототип создаваемого американской компанией SpaceX космического корабля Starship, известный как Starhopper, загорелся в ходе статических огневых испытаний ракетного двигателя Raptor.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
В Роскачестве рассказали об эффективности детских стиральных порошков
К детскому стиральному порошку установлены более жесткие требования по токсикологическим показателям, чем к обычному порошку.
Обновлено в 01:04
Происшествия
В Мексике убит молодой футболист «Дорадоса»
В Мексике погиб игрок молодёжной команды «Дорадос де Синалоа» Мирша Франсиско Эррера Гастелум, сообщает Infobae.
Обновлено в 00:03
Музыка
Первый российско-британский оркестр представили в Лондоне
Дирижер московского театра «Новая опера» Ян Латам-Кёниг сообщил в Лондоне о создании первого в истории российско-британского оркестра.
Обновлено вчера в 21:50
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено вчера в 13:55
Футбол
Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол
В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 11:13
Общество
В России предложили создать центр мониторинга оборота алкоголя в сети
Предполагается, что эта структура будет заниматься поиском и оперативной блокировкой сайтов по продаже алкоголя и мониторингом социальных сетей.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено вчера в 12:55