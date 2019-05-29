Реальные доходы россиян продолжат падениеВек 05:22

Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.

с чего всё началось

Ждать роста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2019 году нам не стоит.

Вопреки ожиданиям правительства реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению уровня бедности выполнить не удастся, уверены специалисты РАНХиГС и ВШЭ. В нынешнем году реальные заработки россиян не увеличатся, полагают эксперты Высшей школы экономики и РАНХиГС.

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