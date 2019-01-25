Реальные доходы россиян падают пятый год подрядВедомости 11:13

с чего всё началось

В 2018 г. реальные доходы сократились на 0,2% (с учетом единовременной выплаты в 5000 руб. пенсионерам в январе 2017 г.), сообщил Росстат – это уже пятый год падения доходов населения.

Технологии Технологии Facebook намерена объединить Whatsapp, Instagram и Facebook Messenger Социальная сеть Facebook намерена объединить службы обмена сообщениями в социальных сетях WhatsApp, Instagram (все — «дочки» Facebook) и Facebook Messenger, сообщает газета The New York Times.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске задержали гражданина Киргизии, но не за взрыв Задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов не проверяется на причастность к взрыву в жилом доме, его искали по запросу местных властей за участие в беспорядках в городе Ош.

Политика Политика Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву Участвоваший в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутат Верховной рады Украины Борислав Береза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву.

Происшествия Происшествия Подростка, устроившего пальбу у школы, посадят в СИЗО 15-летний подросток, устроивший стрельбу из ружья в воздух и по окнам чужой машины на территории школы в поселке Абалаково Красноярского края, задержан и будет на время следствия находиться в следственном изоляторе.

Транспорт Транспорт «Аэрофлот» отменяет в выходные более 130 рейсов из-за непогоды Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в московском регионе 26 января до "желтого" из-за усиления ветра и метели.

Космос Космос Космический грузовик «Прогресс МС-09» отстыковался от МКС Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции, через три часа начнется его сведение с орбиты, сообщил РИА Новости представитель головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш.

Происшествия Происшествия В Германии 500 человек эвакуированы из поезда после сообщений о бомбе В Германии около 500 человек эвакуированы из поезда после поступления в полицию сообщений об угрозе взрыва.

Происшествия Происшествия В Черном море возобновили поиск пропавших моряков с горящих танкеров Поиск 10 моряков с двух танкеров, горящих четвертые сутки в районе Керченского пролива, возобновился в пятницу, его ведут проходящие в этом районе суда, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

Экономика Экономика В России резко подорожала курица По данным Минсельхоза, выросли также цены на говядину и свинину, но их рост был умеренным: говядина подорожала в рознице на 3,4 процента к январю 2018 года, свинина — на 8 процентов.

Происшествия Происшествия СК опубликовал видео допроса подозреваемых в убийстве ветерана ВОВ

Политика Политика Конфуз Кличко на форуме в Давосе вызвал смех в зале

Происшествия Происшествия В Италии вертолет столкнулся с самолетом

Общество Общество Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.

Политика Политика "Ты же мужик?" Фадеев призвал Чубайса извиниться перед Захаровой Российский музыкант и продюсер Максим Фадеев прокомментировал в Instagram спор между главой "Роснано" Анатолием Чубайсом и официальным представителем МИД Росссии Марией Захаровой о "бедных россиянах".

Экономика Экономика Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.

Космос Космос В лунном грунте нашли следы метеорита с Земли Группа ученых из Швеции, Австралии, США и Великобритании нашла в образце реголита, доставленном на Землю экипажем «Аполлона-14», фельзитовые включения с зернами циркона земного происхождения — возможно, это не только самые древние минеральные образования на Земле, но и первое свидетельство метеорита земного происхождения, упавшего на Луну.

Технологии Технологии В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).

Спорт Спорт Степанова и Букин стали вторыми после ритм-танца на чемпионате Европы Французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию, установив новый мировой рекорд по количеству набранных баллов за прокат.

Авто Авто Опубликованы первые фотографии нового электрокара BMW i4 Основным конкурентом i4 станет Tesla Model 3. Судя по шпионским фотографиям, i4 будет похожа на концепт-кар под названием Vision Dynamics, который был показан еще в 2017 г. на автосалоне во Франкфурте.

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Космос Космос Получен самый детальный на сегодня снимок Ultima Thule Космический аппарат NASA «New Horizons» передал на Землю самое четкое на сегодня изображение объекта пояса Койпера 2014 MU69, также известного как Ultima Thule, которое было получено 1 января 2019 года всего за 7 минут до максимального сближения зонда с астероидом.

Общество Общество СК проверяет сообщения о некачественном питании в школе в Юрге Следователи проверяют информацию о некачественном питании в одной из школ города Юрги, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области.

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Общество Общество Ректор МГУ выступил против отмены графы «образование» в резюме Виктор Садовничий резко выступил против отказа от графы "образование" при размещении вакансий.

Происшествия Происшествия В Воронежской области два человека погибли в ДТП ДТП двух легковушек в Воронежской области унесло жизни двух человек, пятеро пострадали, сообщили РИА Новости в пятницу в Госавтоинспекции МВД РФ.

Общество Общество Сбербанк сообщил о планах соединить новый офис с метро и МЦК Сбербанк ведет с ОАО «Российские железные дороги» и правительством Москвы переговоры о соединении своего нового офисного комплекса напротив «Москва-Сити» с метро и Московским центральным кольцом (МЦК).

Общество Общество Беспилотник Greenpeace атаковал завод по переработке ОЯТ во Франции На западе Франции экологическая организация Greenpeace с помощью двух беспилотников атаковала завод по переработке ядерного топлива в городе Ла-Аг.

Политика Политика Во Флориде арестовали экс-советника президента США Стоуна Бывший политический советник президента США Дональда Трампа - Роджер Стоун - задержан во Флориде, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на офис спецпрокурора США Роберта Мюллера.