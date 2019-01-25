Экономика

Реальные доходы россиян падают пятый год подрядВедомости 11:13

В 2018 г. реальные доходы сократились на 0,2% (с учетом единовременной выплаты в 5000 руб. пенсионерам в январе 2017 г.), сообщил Росстат – это уже пятый год падения доходов населения.
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Реальные располагаемые доходы россиян (то есть доходы, скорректированные на уровень инфляции и обязательные платежи) в 2018 году сократились на 0,2%, следует из доклада Росстата (.pdf
).
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