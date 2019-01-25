Реальные доходы россиян снизились пятый год подрядРИА Новости 09:32

с чего всё началось

Реальные доходы россиян в 2018 году снизились на 0,2 процента, следует из оперативного доклада Росстата. Это уже пятый подряд год снижения, хотя Минэкономразвития прогнозировало рост.

Происшествия Происшествия Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр

Транспорт Транспорт «Аэрофлот» отменяет в выходные более 130 рейсов из-за непогоды Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в московском регионе 26 января до "желтого" из-за усиления ветра и метели.

Космос Космос Грузовик «Прогресс МС-09» отстыковался от МКС Грузовик «Прогресс МС-09» в 15:55 отстыковался от МКС. Через несколько часов корабль войдет в плотные слои атмосферы и сгорит.

Технологии Технологии Facebook намерена объединить Whatsapp, Instagram и Facebook Messenger Социальная сеть Facebook намерена объединить службы обмена сообщениями в социальных сетях WhatsApp, Instagram (все — «дочки» Facebook) и Facebook Messenger, сообщает газета The New York Times.

Экономика Экономика Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.

Политика Политика Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву Участвоваший в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутат Верховной рады Украины Борислав Береза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву.

Происшествия Происшествия В Германии 500 человек эвакуированы из поезда после сообщений о бомбе В Германии около 500 человек эвакуированы из поезда после поступления в полицию сообщений об угрозе взрыва.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске задержали гражданина Киргизии, но не за взрыв Задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов не проверяется на причастность к взрыву в жилом доме, его искали по запросу местных властей за участие в беспорядках в городе Ош.

Политика Политика "Ты же мужик?" Фадеев призвал Чубайса извиниться перед Захаровой Российский музыкант и продюсер Максим Фадеев прокомментировал в Instagram спор между главой "Роснано" Анатолием Чубайсом и официальным представителем МИД Росссии Марией Захаровой о "бедных россиянах".

Авто Авто Опубликованы первые фотографии нового электрокара BMW i4 Основным конкурентом i4 станет Tesla Model 3. Судя по шпионским фотографиям, i4 будет похожа на концепт-кар под названием Vision Dynamics, который был показан еще в 2017 г. на автосалоне во Франкфурте.

Происшествия Происшествия Вертолет и легкомоторный самолет столкнулись в Италии На северо-западе Италии столкнулись вертолет и легкомоторный туристический самолет, в результате погибли четыре человека, еще двое пострадали, сообщает в пятницу итальянский телеканал "Раи".

Экономика Экономика В России резко подорожала курица По данным Минсельхоза, выросли также цены на говядину и свинину, но их рост был умеренным: говядина подорожала в рознице на 3,4 процента к январю 2018 года, свинина — на 8 процентов.

Технологии Технологии В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).

Авто Авто Volkswagen выпустил пятимиллионный Tiguan

Общество Общество Нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия вновь принимает самолеты "Ла-Гуардия" занимает 21-е место среди аэропортов США по пассажиропотоку.

Происшествия Происшествия В Черном море возобновили поиск пропавших моряков с горящих танкеров

Космос Космос Ученый оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей Землянам не стоит беспокоиться столкновения астероида Апофис с планетой в ближайшие 100 лет, поскольку вероятность такого события очень маленькая, заявил старший научный сотрудник Института астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Нароенков.

Транспорт Транспорт «Аэроэкспресс» пообещал сократить время в пути до аэропорта Внуково «Аэроэкспресс» намерен сократить время в пути до аэропорта Внуково с 35 до 25 минут, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Экономика Экономика Количество фальшивых денег в России в 2018 году снизилось на 15% Количество поддельных денег в России в 2018 году снизилось на 15% - до 38,5 тыс. фальшивых банкнот, сообщается в пресс-релизе Банка России.

Происшествия Происшествия Два человека погибли в ДТП под Воронежем Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП, которое произошло днем в пятницу, 25 января, в Подгоренском районе Воронежской области.

Происшествия Происшествия СК опубликовал видео допроса подозреваемых в убийстве ветерана ВОВ

Политика Политика Объявлено имя нового директора ЦНИИмаш «Комиссия под председательством и. о. заместителя генерального директора по ракетно-космической промышленности госкорпорации «Роскосмос» Ивана Харченко признала победителем конкурса на замещение должности генерального директора ФГУП «ЦНИИмаш» Сергея Коблова», – говорится в сообщении Роскосмоса.

Космос Космос Получен самый детальный на сегодня снимок Ultima Thule Космический аппарат NASA «New Horizons» передал на Землю самое четкое на сегодня изображение объекта пояса Койпера 2014 MU69, также известного как Ultima Thule, которое было получено 1 января 2019 года всего за 7 минут до максимального сближения зонда с астероидом.

Происшествия Происшествия В Петербурге эвакуировали бизнес-центр из-за сообщений о «минировании» Бизнес-центр в Приморском районе Санкт-Петербурга эвакуирован после того, как шесть районных судов города получили электронные письма с предупреждением об оставленных в здании взрывных устройствах, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы городских судов (ОПС) Дарья Лебедева.

Общество Общество Ректор МГУ выступил против отмены графы «образование» в резюме Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий не поддержал идею отказаться от графы "образование" при размещении резюме.

Спорт Спорт Степанова и Букин стали вторыми после ритм-танца на чемпионате Европы Французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию, установив новый мировой рекорд по количеству набранных баллов за прокат.

Происшествия Происшествия Работникам «Трансаэро» погасили долги В СИЗО заключен бывший арбитражный управляющий «Трансаэро» Михаил Котов, очно обвиняемый в тех же преступлениях.

Культура Культура Учащийся ГИТИСа исполнил на баяне для Дмитрия Медведева Deep Purple Закончив официальную часть репетиции, студент 4 курса Антон Малышев, игравший на баяне, в благодарность за внимание сыграл и спел для политика один из хитов его любимой рок-группы.