«Реальное время»: «Севилья» ведет активные переговоры по ЧаловуSports.ru 08:16

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в «Севилье». По информации казанского сайта «Реальное время», испанский клуб ведет активные переговоры по трансферу лучшего бомбардира чемпионата России. Сообщалось, что на 21-летнего россиянина также претендуют «Монако» и «Арсенал».

Общество На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.

Энергетика Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.

Происшествия В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.

Политика Трамп анонсировал высылку миллионов мигрантов из США Президент США Дональд Трамп объявил о том, что иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) начнет высылку миллионов нелегальных мигрантов из страны на следующей неделе.

Политика Швеция продлила ужесточенные правила въезда беженцев Правила приема беженцев в Швеции ужесточились в 2015 году. Тогда в страну с населением 9,8 миллиона человек въехали 163 тысячи мигрантов.

Армия и оружие Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17 Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Экономика Медведев предложил адресно увеличить детские пособия "Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.

Политика Саакашвили пригрозил мэру Одессы «антикоррупционным спецназом» Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во вторник посетил Одессу и провёл встречу со сторонниками у памятника Дюку Ришелье, где рекламировал свою партию и угрожал мэру Одессы Геннадию Труханову "антикоррупционным спецназом", сообщает местное интернет-издание "Таймер".

Общество Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы «Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — говорится в сообщении.

Происшествия Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.

Авто В Ирландии запретят бензиновые и дизельные автомобили в 2030 году Власти Ирландии намерены к 2030 г. полностью запретить в стране продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами в рамках кампании по сохранению окружающей среды и перехода на возобновляемые источники энергии.

Шоу-бизнес Бари Алибасов дал первое интервью после отравления Бари Алибасов дал первое полноценное интервью после выписки из больницы. Беседу Малахова и Алибасова покажут на канале «Россия-1».

Политика Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело Государственное бюро расследований Украины открыло пятое уголовное дело против Петра Порошенко.

Футбол Бывший президент УЕФА Платини освобожден Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден.

Армия и оружие Небензя сообщил об искажении некоторыми странами информации по Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что некоторые страны транслируют международному сообществу искажённую информацию по ситуации в Сирии.

Экономика Запасы риса-сырца в Краснодарском крае могут закончиться уже в августе «Среднемесячный темп снижения остатков в объеме 60 тыс. тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — отмечают в ЮРС.

Происшествия Все цыгане покинули Чемодановку Сергей Фадеев, являющийся главой Чемодановского сельсовета, сообщил о том, что все цыгане добровольно покинули территорию села Чемодановка, располагающегося рядом с Пензой.

Гаджеты Изображение смартфона LG Stylo 5 просочилось в сеть Практически год назад, а точнее – 4 июня, компания LG представила модель Stylo 4. И в это же время, но уже в этом году, ожидается выход наследника, которым станет Stylo 5. Об этом мягко намекают утечки в сеть.

Общество Вуз из Новосибирска обогнал СПбГУ в рейтинге QS World University В прошлогодний рейтинг вошли 27 российских вузов. МГУ занимал 90-ю строчку, второй результат показал СПбГУ (235-е место).

Футбол «Рейнджерс» арендовал полузащитника «Ливерпуля» Полузащитник «Ливерпуля» Шейи Оджо продолжит карьеру в Шотландии. 21-летний футболист буден отдан в аренду «Рейнджерсу».

Гаджеты Специалисты определили степень уязвимости мобильных приложений Эксперты определили, что около 89% мобильных приложений не обладают должным уровнем защиты от хакерских атак, сообщает «Известия».