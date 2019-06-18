Футбол
«Реальное время»: «Севилья» ведет активные переговоры по ЧаловуSports.ru 08:16
Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в «Севилье». По информации казанского сайта «Реальное время», испанский клуб ведет активные переговоры по трансферу лучшего бомбардира чемпионата России. Сообщалось, что на 21-летнего россиянина также претендуют «Монако» и «Арсенал».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:00, Вашингтон
Общество
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено в 19:33
Общество
На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму
Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
Обновлено в 17:35
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено в 19:30
Энергетика
Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин
Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.
Обновлено в 16:54
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Политика
Трамп анонсировал высылку миллионов мигрантов из США
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) начнет высылку миллионов нелегальных мигрантов из страны на следующей неделе.
Обновлено в 01:43
Политика
Швеция продлила ужесточенные правила въезда беженцев
Правила приема беженцев в Швеции ужесточились в 2015 году. Тогда в страну с населением 9,8 миллиона человек въехали 163 тысячи мигрантов.
Обновлено в 19:44
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Экономика
Медведев предложил адресно увеличить детские пособия
"Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.
Обновлено в 07:51
Политика
Саакашвили пригрозил мэру Одессы «антикоррупционным спецназом»
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во вторник посетил Одессу и провёл встречу со сторонниками у памятника Дюку Ришелье, где рекламировал свою партию и угрожал мэру Одессы Геннадию Труханову "антикоррупционным спецназом", сообщает местное интернет-издание "Таймер".
Обновлено в 17:58
Шоу-бизнес
С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева
Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:27
Общество
Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — говорится в сообщении.
Обновлено в 16:46
Происшествия
Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена
Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.
Обновлено в 12:52
Авто
В Ирландии запретят бензиновые и дизельные автомобили в 2030 году
Власти Ирландии намерены к 2030 г. полностью запретить в стране продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами в рамках кампании по сохранению окружающей среды и перехода на возобновляемые источники энергии.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления
Бари Алибасов дал первое полноценное интервью после выписки из больницы. Беседу Малахова и Алибасова покажут на канале «Россия-1».
Обновлено в 15:22
Политика
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
Государственное бюро расследований Украины открыло пятое уголовное дело против Петра Порошенко.
Обновлено в 15:43
Экономика
Forbes оценил самые дорогие землевладения в России
Обновлено в 08:39
Футбол
Бывший президент УЕФА Платини освобожден
Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден.
Обновлено в 19:09
Армия и оружие
Небензя сообщил об искажении некоторыми странами информации по Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что некоторые страны транслируют международному сообществу искажённую информацию по ситуации в Сирии.
Обновлено в 17:25
Экономика
Запасы риса-сырца в Краснодарском крае могут закончиться уже в августе
«Среднемесячный темп снижения остатков в объеме 60 тыс. тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — отмечают в ЮРС.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Все цыгане покинули Чемодановку
Сергей Фадеев, являющийся главой Чемодановского сельсовета, сообщил о том, что все цыгане добровольно покинули территорию села Чемодановка, располагающегося рядом с Пензой.
Обновлено вчера в 15:37
Гаджеты
Изображение смартфона LG Stylo 5 просочилось в сеть
Практически год назад, а точнее – 4 июня, компания LG представила модель Stylo 4. И в это же время, но уже в этом году, ожидается выход наследника, которым станет Stylo 5. Об этом мягко намекают утечки в сеть.
Обновлено в 07:55
Общество
Вуз из Новосибирска обогнал СПбГУ в рейтинге QS World University
В прошлогодний рейтинг вошли 27 российских вузов. МГУ занимал 90-ю строчку, второй результат показал СПбГУ (235-е место).
Обновлено в 17:54
Шоу-бизнес
Врачи спасают измученного болью отца Жанны Фриске
Обновлено в 08:23
Футбол
«Рейнджерс» арендовал полузащитника «Ливерпуля»
Полузащитник «Ливерпуля» Шейи Оджо продолжит карьеру в Шотландии. 21-летний футболист буден отдан в аренду «Рейнджерсу».
Обновлено в 17:51
Гаджеты
Специалисты определили степень уязвимости мобильных приложений
Эксперты определили, что около 89% мобильных приложений не обладают должным уровнем защиты от хакерских атак, сообщает «Известия».
Обновлено в 16:05
Политика
Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
Обновлено в 08:34