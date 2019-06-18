Футбол

«Реальное время»: «Севилья» ведет активные переговоры по ЧаловуSports.ru 08:16

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в «Севилье». По информации казанского сайта «Реальное время», испанский клуб ведет активные переговоры по трансферу лучшего бомбардира чемпионата России. Сообщалось, что на 21-летнего россиянина также претендуют «Монако» и «Арсенал».
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