Футбол
«Реальное время»: «Севилья» ведет активные переговоры по ЧаловуSports.ru 08:16
Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в «Севилье». По информации казанского сайта «Реальное время», испанский клуб ведет активные переговоры по трансферу лучшего бомбардира чемпионата России. Сообщалось, что на 21-летнего россиянина также претендуют «Монако» и «Арсенал».
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:24, Вашингтон
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Первые десять минут парковки могут сделать бесплатными
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Курс евро опустился ниже 72 рублей
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Обновлено в 04:33
Общество
ООН: Более 2 млрд человек в мире не имеют доступа к чистой воде
Около 2,2 млрд человек на Земле лишены доступа к чистой питьевой воде.
Обновлено в 06:50
Политика
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Как сообщает пресс-служба украинского президента, по словам Зеленского, обмен даже небольшого количества заложников — хотя бы в формате «10 на 10» или «15 на 15» — мог бы свидетельствовать о желании РФ начать процесс деэскалации ситуации в Донбассе.
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Три российских ресторана попали в список самых лучших в мире.
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Политика
Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко
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Интернет
В работе Google по всему миру произошёл сбой
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Обновлено в 10:08
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В Испании нашли тело 13-летней россиянки
В испанском населенном пункте Матаро было обнаружено тело 13-летней гражданки России. Каталонская полиция начала расследование этого дела.
Обновлено вчера в 10:30
Шоу-бизнес
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О связи Кузнецова и Марии первым рассказал друг актера, певец Игорь Наджиев.
Обновлено в 10:43
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У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления
С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
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Полинский ушел в отставку после скандального киберспортивного турнира
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Обновлено в 09:33
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Под Калининградом пятеро детей пострадали в ДТП
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Срочно: ВСУ зажигательными снарядами обстреляли населенный пункт в ДНР
За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 50 боеприпасов. Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ ночью обстреляли КПП «Октябрь» на юге ДНР.
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