Футбол

«Реальное время»: «Севилья» ведет активные переговоры по ЧаловуSports.ru 08:16

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в «Севилье». По информации казанского сайта «Реальное время», испанский клуб ведет активные переговоры по трансферу лучшего бомбардира чемпионата России. Сообщалось, что на 21-летнего россиянина также претендуют «Монако» и «Арсенал».
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Агент Чалова: «Не знаю, где Федор начнет следующий сезон»

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СМИ: «Севилья» ведет переговоры о трансфере Чалова

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«Реальное время»: «Севилья» ведет активные переговоры по Чалову

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СМИ: Чалов может продолжить карьеру в «Севилье»

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Букмекеры назвали главных претендентов на покупку Фёдора Чалова у ЦСКА

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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:24, Вашингтон
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Украина намерена снять транспортную блокаду с Донбасса

Отмечается, что в таком случае в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40 процентов от уровня 2016 года, железной руды — 30 процентов, черных металлов — 15 процентов.
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31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 10:45
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Мишель Платини задержан по подозрению в коррупции

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и экс-капитан французской сборной Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.
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Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

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Происшествия

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Самолёт с Филиппом Киркоровым попал в ЧП при посадке, сообщил во вторник источник сайта Super.ru.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Угроза цунами после сильного землетрясения в Японии отменена

Угроза цунами после мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Японском море, отменена для всех прибрежных районов префектур Японии, расположенных в этом регионе.
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Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

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Политика

Зеленский рассказал, с чего начнет первую встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какими были бы его первые слова во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 00:51
Музыка

Пугачева повторит юбилейный концерт в Белоруссии

Сообщается, что концерт будет точно таким же, как в Кремлевском дворце Пресс-атташе Аллы Пугачевой Елена Чупракова рассказала РИА Новости, что певица повторит свой юбилейный концерт в Белоруссии.
Обновлено в 12:09
Общество

Собянин открыл в «Лужниках» дворец гимнастики

Дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой открыл в «Лужниках» мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 10:20
Энергетика

Медведев потребовал проверить информацию о росте цен на бензин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 08:13
Транспорт

Первые десять минут парковки могут сделать бесплатными

Первые десять минут на платных парковочных местах в городах могут стать бесплатными. На это направлен внесенный в Госдуму законопроект.
Обновлено в 07:30
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Общество

ООН: Более 2 млрд человек в мире не имеют доступа к чистой воде

Около 2,2 млрд человек на Земле лишены доступа к чистой питьевой воде.
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Как сообщает пресс-служба украинского президента, по словам Зеленского, обмен даже небольшого количества заложников — хотя бы в формате «10 на 10» или «15 на 15» — мог бы свидетельствовать о желании РФ начать процесс деэскалации ситуации в Донбассе.
Обновлено в 08:32
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Российские рестораны попали в рейтинг лучших в мире

Три российских ресторана попали в список самых лучших в мире.
Обновлено в 11:49
Политика

Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко

Обновлено в 10:14
Интернет

В работе Google по всему миру произошёл сбой

В работе поисковой системы Google произошёл сбой. Об этом сообщили интернет-пользователи из ряда стран.
Обновлено в 11:43
Политика

Академики РАН требуют реформировать систему преследования за наркотики

Члены Российской академии наук призвали президента Российской Федерации Владимира Путина пересмотреть все дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК.
Обновлено в 11:40
Политика

В МВД призвали провести ревизию ПДД

В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
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В Испании нашли тело 13-летней россиянки

В испанском населенном пункте Матаро было обнаружено тело 13-летней гражданки России. Каталонская полиция начала расследование этого дела.
Обновлено вчера в 10:30
Шоу-бизнес

Последняя любовь Александра Кузнецова раскрыла судьбу его наследства

О связи Кузнецова и Марии первым рассказал друг актера, певец Игорь Наджиев.
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У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления

С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
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Трамп обвинил ЕЦБ в манипулировании курсом евро

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги манипулирует курсом евро, что приводит к несправедливой конкуренции.
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Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.
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Полинский ушел в отставку после скандального киберспортивного турнира

Чиновник покинул пост на фоне скандала вокруг турнира по FIFA 19 Moscow Cyber Cup. Мероприятие прошло в Москве 15 июня.
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Под Калининградом пятеро детей пострадали в ДТП

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Срочно: ВСУ зажигательными снарядами обстреляли населенный пункт в ДНР

За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 50 боеприпасов. Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ ночью обстреляли КПП «Октябрь» на юге ДНР.
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Фёдор Николаевич Чалов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского ЦСКА, молодёжной и национальной сборной России.
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