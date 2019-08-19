Экономика

Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5 процентаРоссийская газета вчера в 10:41

В России увеличились реальные зарплаты - на 3,5 процента в июле (в годовом выражении). Об это сообщается на сайте ведомства. В среднем начисленная зарплата в прошлом месяце была 45,9 тысячи рублей, уточняет Росстат.
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Реальные зарплаты в России повысились на 3,5%

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