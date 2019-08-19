В России увеличились реальные зарплаты - на 3,5 процента в июле (в годовом выражении). Об это сообщается на сайте ведомства. В среднем начисленная зарплата в прошлом месяце была 45,9 тысячи рублей, уточняет Росстат.

Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5 процента

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