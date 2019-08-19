Экономика
Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5 процентаРоссийская газета 10:41
В России увеличились реальные зарплаты - на 3,5 процента в июле (в годовом выражении). Об это сообщается на сайте ведомства. В среднем начисленная зарплата в прошлом месяце была 45,9 тысячи рублей, уточняет Росстат.
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Политика
Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:06
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Турецкие войска пересекли границу Сирии
Турецкая военная техника пересекла границу Сирии и движется в сторону города Хан-Шейхун провинции Идлиб, сообщает МИД Сирии.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Путин обеспокоен переброской террористов из Сирии в другие регионы
Президент России Владимир Путин в преддверии переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что из демилитаризованной зоны в Сирии наблюдаются вылазки террористов и их переброска в другие регионы мира.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего супруга Климовой
Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова и актер Илья Хорошилов скоро сыграют свадьбу.
Обновлено в 05:14
Театры
Сергея Пускепалиса представили труппе Волковского театра
Новый художественный руководитель Волковского театра представлен театральной труппе.
Обновлено в 08:44
Политика
Швейцарские ВВС сопроводили самолет делегации Путина
Швейцарские истребители подлетели к направлявшемуся во Францию самолету, на борту которого находились журналисты кремлевского пула и российская делегация, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Россиянин Мефедов покинул СИЗО Николаева
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Севастополе мусоровоз протаранил 15 автомобилей
В Севастополе неисправность мусоровоза стала причиной крупного ДТП с 15 легковыми автомобилями.
Обновлено в 11:42
Политика
Путин прокомментировал ЧП в Северодвинске: Никакой угрозы нет
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал аварию на военном полигоне в Северодвинске, заявив, что никакой угрозы нет.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках
Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 11:09
Политика
На Украине арестован поставлявший топливо в Крым российский танкер
По данным украинской прокуратуры, танкер поставлял топливо для российского военно-морского флота в Крым.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Футбол
«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА
Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на столичное дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:00
Происшествия
Во Внукове задержали более 20 миллионов насекомых из Великобритании
Сотрудники Россельхознадзора задержали во Внукове свыше двадцати миллионов живых насекомых, которые поступили из Великобритании.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Обновлено 17 августа в 04:57
Футбол
«Локомотив» может проводить домашние матчи ЧЛ в «Лужниках»
Окончательного решения по данному вопросу пока не принято ФК "Локомотив" может проводить домашние матчи Лиги чемпионов на стадионе "Лужники", передает ТАСС.
Обновлено в 11:38
Экономика
Акции «Лукойла» подорожали на 5,06% на фоне новостей о buy back
Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 5,06% по данным на 17:50 мск, до 5 253 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 11:17
Политика
Axios: Трамп хочет начать морскую блокаду Венесуэлы
По данным издания, Трамп предлагал разместить корабли вдоль побережья Боливарианской республики и, таким образом, создать морскую блокаду Венесуэлы.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
Опубликован рейтинг регионов России с самым доступным бензином
В среднем по России значение доступности бензина для населения составило 926 литров.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика
Бундесбанк допустил возможность рецессии в Германии
По оценкам немецкого ЦБ, спад в крупнейшей экономике еврозоны может продолжиться в течение двух кварталов подряд.
Обновлено в 09:13
Единоборства
Мейвезер и Пакьяо могут провести реванш
Бывший абсолютный чемпион мира, непобеждённый Флойд Мейвезер, одержавший 50 побед на профессиональном ринге, начал переговоры о проведении реванша с филиппинцем Мэнни Пакьяо.
Обновлено в 05:38
Экономика
Правительство потратит ₽13 млрд на новые дороги вместо гидроузлов
Вице-премьер Максим Акимов поддержал предложение Росморречфлота перераспределить 12,6 млрд руб. в пользу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).
Обновлено в 07:27
Экономика
Минэкономразвития заявило о росте ВВП
Министерство экономического развития России сообщило, что в июле рост ВВП страны ускорился до 1,7% в годовом выражении, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 11:16
Космос
Космический Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца
Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Петербурге умерла пассажирка, выпавшая на ходу из автобуса
В больнице Санкт-Петербурга скончалась 55-летняя женщина, которая выпала на ходу из пассажирского автобуса в Московском районе города.
Обновлено в 12:05
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23