Экономика

Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5 процентаРоссийская газета 10:41

В России увеличились реальные зарплаты - на 3,5 процента в июле (в годовом выражении). Об это сообщается на сайте ведомства. В среднем начисленная зарплата в прошлом месяце была 45,9 тысячи рублей, уточняет Росстат.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%

Реальные зарплаты в России, по предварительной оценке, в июле выросли на 3,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
РИА Новости09:08

Подробнее о событии

Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5 процента

Российская газета10:41

Росстат: реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5%

REGNUM09:30

В России зафиксировали годовой рост зарплат

Росбалт09:39

Росстат: реальные зарплаты в России в июле выросли на 3,5%

News.ru09:29

Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%

РИА Новости09:08

Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5% в годовом выражении

ТАСС09:07

Росстат рассказал о реальных зарплатах в России

Газета.Ru10:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Политика

Владимир Путин прибыл во Францию

Обновлено в 10:53
Общество

ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры

Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

Следствие сняло с режиссера Васильева подозрение в участии в массовых беспорядках

Следствие сняло с режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева подозрения в участии в массовых беспорядках 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Зинурова.
Обновлено в 10:32
Политика

Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина

Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Здоровье

Запор может указывать на дефицит калия в организме

Запор указывает на дефицит калия, поскольку данный процесс негативно отражается на работе кишечника и толстой кишки.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

В Исландии похоронили растаявший 700-летний ледник

Власти Исландии, включая премьер-министра Катрин Якобсдоуттир, приняли участие в торжественной церемонии прощания с 700-летним ледником Окйекудль, который почти полностью исчез из-за таяния снегов.
Обновлено в 09:52
Происшествия

В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов

Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие

Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Россиянку передумали судить за покупку лекарства тяжелобольному сыну

Транспортная прокуратура добилась отмены уголовного дела против россиянки, которая купила в интернете иностранный психотропный препарат «Фризиум» для своего сына с эпилепсией.
Обновлено в 11:01
Политика

Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве

Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Экономика

Акции «Лукойла» выросли на 5,7% на фоне новостей о buy back

Ранее "Лукойл" сообщил, что в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей за бумагу до 28 августа.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие

Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 23:16
Политика

Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Экономика

Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов

"Уровень исполнения расходов составил 42,5% показателя сводной росписи и является достаточно низким за последние годы", - говорится в подготовленном контрольным ведомством оперативном анализе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2019 года.
Обновлено в 05:13
Культура

Жигунова обвинили в мошенничестве

Обновлено в 04:49
Общество

В Германии аттракцион закрыли за сходство со свастикой

Обновлено в 10:33
Экономика

НБКИ назвало комфортный для обслуживания ипотеки доход в России

"По состоянию на 1 августа 2019 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с показателем на 1 марта 2019 года на 5,6%. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта", - отмечается в нем.
Обновлено в 04:09
Религия

Алтайские леса с вертолета окропили святой водой для борьбы с пожарами

Обновлено в 10:30
Финансы

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей

В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Саша+Маша» выходит замуж в третий раз

Первый раз артистка вышла замуж за Александра Романовского, рок-музыканта из группы «Дети лейтенанта Шмидта».
Обновлено в 07:43
Экономика

Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными

Для решения проблемы люди берут кредиты, зачастую необеспеченные, или прибегают к накопленным ранее сбережениям.
Обновлено в 10:11
Общество

Умер датский миллиардер Ларс Ларсен

Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Происшествия

В Балашихе загорелся химический завод

Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:17
Политика

В Госдуме призвали Украину снять продуктовую блокаду Крыма

Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал Киев снять продуктовую блокаду Крыма.
Обновлено в 08:19
Космос

Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter

Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено в 07:16
Наука

Копролиты рассказали о паразитах и инфекциях древних британцев

Британцы, жившие 2,9 тысяч лет назад в заболоченной местности, страдали от многочисленных инфекций, сообщается в журнале Parasotilogy.
Обновлено в 07:39
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное