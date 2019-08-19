Экономика
Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5 процентаРоссийская газета 10:41
В России увеличились реальные зарплаты - на 3,5 процента в июле (в годовом выражении). Об это сообщается на сайте ведомства. В среднем начисленная зарплата в прошлом месяце была 45,9 тысячи рублей, уточняет Росстат.
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Политика
Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон на выборах
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обвинил компанию Google в манипуляциях на выборах.
Обновлено в 14:56
Футбол
Отец Федуна посетил матч «Спартак» — ЦСКА и поделился комментарием
Арнольд Федун, отец владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА.
Обновлено в 12:12
Политика
Путин заявил о безальтернативности «Нормандского формата»
Как передает РИА «Новости», на пресс-конференции перед переговорами российского и французского лидеров в форте Брегансон Эммануэль Макрон, что рассмотрит возможность проведения саммита в «нормандском формате» для обсуждения путей выхода из кризиса на востоке Украины.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Политика
Путин прокомментировал инцидент под Северодвинском
8 августа на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.
Обновлено в 15:28
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено в 13:18
Футбол
Футболист «Ростова» Зуев раскритиковал работу судьи в матче с «Уфой»
Полузащитник "Ростова" Александр Зуев раскритиковал работу главного арбитра матча шестого тура чемпионата России по футболу против "Уфы" Евгения Турбина.
Обновлено в 14:46
Гаджеты
29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV
Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено в 11:36
Футбол
Матюнин признал свою ошибку в судействе матча «Зенита» с «Ахматом»
Алексей Матюнин, главный арбитр матча «Зенит»-«Ахмат», который завершился на «Газпром Арене» в субботу, 17 августа, со счётом 0:0, признался, что следовало засчитать гол Эмилиано Ригони в ворота команды из Грозного.
Обновлено в 13:44
Политика
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» с главой РФ Владимиром Путиным на борту, летевшем из Москвы в Марсель.
Обновлено в 12:38
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Авто
За 7 месяцев россияне купили 3,86 млн легковых авто
За 7 месяцев 2019 года в России было продано 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей – на 0,6% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Пропавшую пятилетнюю девочку ищут в Нижегородской области
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
В Узбекистане возбудили новые дела против Гульнары Каримовой
Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против дочери экс-президента страны Гульнары Каримовой, которую подозревают в хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны.
Обновлено в 12:08
Общество
В ФРГ закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой
Обновлено в 09:32
Политика
Twitter запретит рекламу государственных СМИ
Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Наука
Почему кошки мурлыкают
Обновлено в 11:18
Авто
В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров
Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.
Обновлено вчера в 10:57
Общество
Калькулятор перекуров: Минздрав предложил штрафовать курильщиков
Предлагаются и разные "ловушки" для курильщиков — детекторы дыма, слежение за количеством перекуров.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
Лионелла Пырьева рассказала о расставании с Олегом Стриженовым
В студии актриса рассказала о знакомстве и расставании с коллегой и возлюбленным Олегом Стриженовым.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России
Рождаемость за январь—июнь 2019 года показала положительную динамику только в двух российских регионах, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:10
Экономика
ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит конституции
В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 конституции.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Экс-главу пятигорского Газпрома осудят за мошенничество
Материалы дела направлены в Пятигорский городской суд. Ранее на Ставрополье директор предприятия скрыл 30 миллионов рублей.
Обновлено в 11:36
Футбол
Кикнадзе считает, что «Локомотив» может выйти из группы в Лиге чемпионов
«Посмотрим, какая будет жеребьёвка в Лиге чемпионов, но думаю, «Локомотиву» по силам выйти из группы», — цитирует гендиректора «Чемпионат».
Обновлено в 11:27
Баскетбол
У Блатта диагностировали рассеянный склероз
Главный тренер «Олимпиакоса» и бывший наставник сборной России по баскетболу Дэвид Блатт сообщил, что у него диагностировали рассеянный склероз.
Обновлено в 08:51