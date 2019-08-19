Экономика

Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5 процентаРоссийская газета 10:41

В России увеличились реальные зарплаты - на 3,5 процента в июле (в годовом выражении). Об это сообщается на сайте ведомства. В среднем начисленная зарплата в прошлом месяце была 45,9 тысячи рублей, уточняет Росстат.
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Зарплаты россиян в июле выросли

URA.Ru11:42

Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5 процента

Российская газета10:41

Реальные зарплаты в России в июле выросли на 3,5% в годовом выражении

ПРАЙМ09:07

В России зафиксировали годовой рост зарплат

Росбалт09:39

Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%

РИА Новости09:08

Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5% в годовом выражении

ТАСС09:07

Росстат рассказал о реальных зарплатах в России

Газета.Ru10:14
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