Экономика

Реальная зарплата россиян выросла на 3,5%НИА-Красноярск вчера в 21:46

В России реальные зарплаты в июле выросли на 3,5% и составили 45,9 тысяч рублей.
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Реальные зарплаты в России повысились на 3,5%

Московский Комсомолецвчера в 22:16

Зарплаты россиян в июле выросли

URA.Ruвчера в 11:42

Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%

РИА Новостивчера в 09:08

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Коммерсантъвчера в 10:06

В России зафиксировали годовой рост зарплат

Росбалтвчера в 09:39

Росстат рассказал о реальных зарплатах в России

Газета.Ruвчера в 10:14

Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5% в годовом выражении

ТАССвчера в 09:07
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