Экономика
Реальная зарплата россиян выросла на 3,5%НИА-Красноярск вчера в 21:46
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Общество
Рогозину показали танцующего лезгинку робота в папахе
Участники 10-го северо-кавказского молодежного форума «Машук» продемонстрировали главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину робота в папахе, танцующего лезгинку.
Обновлено в 08:03
Гаджеты
В России оказался высоким спрос на кнопочные телефоны
В России за первые шесть месяцев 2019 года продали около четырёх миллионов кнопочных телефонов, что составляет более 20% от всего рынка.
Обновлено в 04:41
Гаджеты
Представлены бюджетные смартфоны Realme 5 и 5 Pro с четырьмя камерами
Компания Realme представила новые бюджетные смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro, которые оснащаются камерами с четырьмя модулями.Realme 5 получил 6,5-дюймовый экран HD+ с соотношением сторон 20:9, основную камеру с датчиками разрешением 12, 8, 2 и 2 мегапикселя, фронтальную камеру на 13 мегапикселей.
Обновлено в 06:49
Космос
Робот «Федор» полетит в космос с вязаной игрушкой Машей
Обновлено в 07:32
Футбол
Круговой подписал контракт с «Зенитом»
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Уфы» Данил Круговой подписал контракт с «Зенитом».
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Ульяновской области школьник зарезал свою семью и покончил с собой
В Ульяновской области подросток зарезал свою семью и покончил с собой. Как сообщает «Интерфакс», трагедия произошла в селе Патрикеево.
Обновлено 18 августа в 06:54
Политика
В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским
Телефонный разговор между главами государств Зеленским и Путиным состоялся 7 августа.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России возобновили передачу данных
Ранее представитель ОДВЗЯИ заявила ТАСС, что 10 августа из-за перебоев со связью перестали передавать данные российские станции в подмосковной Дубне и Кирове.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
Обновлено в 06:23
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Среди самых шумных городов России оказались города из Кемеровской и Московской областей. Это следует из данных портала Domofond.ru.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла в 25 лет
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
Обновлено в 04:56
Футбол
Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро
В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Лавров рассказал о контактах России и Турции по проблеме Идлиба
Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:34
Киберспорт
Virtus.pro опустились в нижнюю сетку The International 2019
Virtus.pro опустились в нижнюю сетку. Следующий матч команда проведёт завтра, 21 августа, начало — в 11:00 мск.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Пропавшую в Нижегородской области девочку ищут около 700 человек
Два вертолета, тепловизоры и лодки с эхолотами используют для поисков пропавшей в лесу в Нижегородской области пятилетней девочки, сообщил РИА Новости командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.
Обновлено вчера в 15:46
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Песков оценил ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов, например «Фризиума».
Обновлено в 07:32
Финансы
Датский банк введет отрицательную ставку по ипотеке и по депозитам
Отрицательная ставка по ипотеке предполагает, что банк платит клиентам за то, что они берут кредит.
Обновлено в 05:14
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Макрон по-русски написал о «глубоко европейской» России
Макрон отметил, что между Москвой и Парижем «налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам», и выразил надежду на то, что будет разработана «архитектура безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией».
Обновлено в 07:12
Политика
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Обновлено вчера в 08:53
Экономика
Арбитражный суд арестовал счета петербургского миллиардера Кашина
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал средства на счетах и недвижимость петербургского предпринимателя Александра Кашина по делу о банкротстве инвестиционной компании «Энергокапитал», информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Вспышка листериоза зафиксирована в Испании
Около восьмидесяти человек заразились листериозом на юге Испании в автономном сообществе Андалусия.
Обновлено вчера в 19:12
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Технологии
Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11