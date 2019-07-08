Энергетика

Реализовалась договоренность президента России и саудовского принцаВести.Ru вчера в 15:22

Реализовалась договоренность президента Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда рамках G20 в Осаке по согласованию единой позиции о продлении сделки ОПЕК+ для стабилизации мировых цен на нефть.
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Российский бюджет может получить от сделки ОПЕК+ до 3,5 трлн рублей: Новак

Евразия Daily04:49

Новак: продление ОПЕК+ даст России 3,5 трлн рублей

Вестник Кавказавчера в 13:59

Подсчитана выгода России от соглашения ОПЕК+

Взгляд.рувчера в 14:29

Реализовалась договоренность президента России и саудовского принца

Вести.Ruвчера в 15:22

Минэнерго: ОПЕК+ может дополнительно принести бюджету РФ 3,5 трлн руб

Московский Комсомолец00:02

Новак подсчитал выгоду России от нового соглашения ОПЕК+

Экономика сегоднявчера в 13:18

Новак: Соглашение ОПЕК+ в 2019-20 гг может дополнительно принести бюджету РФ 3,5 трлн руб

ПРАЙМвчера в 13:16
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Политика

Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов

Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Политика

Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса

Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон надела на крестины малыша Арчи «старое» платье

Крестины малыша Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, стали настоящим праздником для всех поклонников британской королевской семьи.
Обновлено в 03:03
Политика

Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией

Украинские националисты требуют от Владимира Зеленского ответить на проведение телемоста между каналами "Россия 1" и NewsOne, сообщил лидер партии "Национальный корпус", депутат Верховной рады Андрей Билецкий в блоге на сайте газеты "Украинская правда".
Обновлено в 04:36
Политика

«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина

1. В эфире телеканала «Рустави 2» прозвучала нецензурная брань в адрес Путина Телеведущий Георгий Габуния ведет авторскую программу P.S. на телеканале «Рустави 2». Вечером 7 июля он начал выпуск передачи с нецензурной ругани в адрес Путина.
Обновлено в 02:32
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами

Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки

Обновлено вчера в 07:05
Культура

Аниматор создал артхаусную версию заставки «Симпсонов» в российских реалиях

Версии заставок за годы создания сериала постоянно менялись.
Обновлено в 04:41
Происшествия

В Приморье нашли пропавший в 1941 году советский бомбардировщик ДБ-3

В Приморье удалось обнаружить место падения советского бомбардировщика ДБ-3, входившего в состав 50-го смешанного бомбардировочного полка ВВС ТОФ, пропавшего в ноябре 1941 года при непогоде.
Обновлено в 00:50
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

Обновлено в 02:43
Финансы

Рост валютных резервов Китая в июне превысил ожидания

Рост валютных резервов Китая в июне продолжился второй месяц подряд на фоне ослабления доллара США и увеличения цен гособлигаций.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23

Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Политика

МИД Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре актом пиратства

Задержание властями Гибралтара (британского владения на побережье Пиренейского полуострова) танкера Grace 1 является актом пиратства.
Обновлено в 02:03
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика

Рейтинг Трампа вырос до рекордного уровня

С момента инаугурации президента США Дональда Трампа, которая состоялась 20 января 2017 года, его рейтинг вырос до рекордно высокого показателя.
Обновлено вчера в 20:26
Авто

Появились первые фотографии обновленного Lada Largus

Снимки и первая информация об обновленной модели популярной в России Lada Largus появились в издании "Российская газета".
Обновлено в 04:34
Общество

Великобритания оштрафует British Airways из-за утечки данных клиентов

В сентябре 2018 г. British Airways сообщила, что хакеры украли данные около 380 000 клиентов за две недели с сайта и мобильного приложения авиакомпании.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов

Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Происшествия

В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка

В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.
Обновлено в 04:25
Политика

В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2»

Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 04:00
Общество

Места обитания столичных соловьев показали на карте

Специалисты «Мосприроды» обнаружили в Москве почти 400 мест обитания поющих соловьев. Места показали на интерактивной карте .
Обновлено в 03:03
Здоровье

Россиянок с тяжелыми заболеваниями экстренно эвакуировали из Турции

Двух российских туристок экстренно доставили из Турции в Россию в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:10
Политика

Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
Кино

Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия

Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане

Обновлено вчера в 22:33
Экономика

Эксперты Титова раскритиковали ЦБ за неправильную борьбу с инфляцией

Системной политики нет "Основная причина игнорирования немонетарных факторов в борьбе с инфляцией — отсутствие системной макроэкономической политики", — утверждают эксперты института Титова.
Обновлено в 02:00
Общество

Керамику Пикассо и картины Поленова выставят на ВДНХ

Керамику с росписью Пабло Пикассо и картины знаменитых русских живописцев можно будет увидеть на ВДНХ, в павильоне "Рабочий и колхозница", сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 04:32
Происшествия

На Кубани четыре человека погибли в ДТП

Обновлено в 04:14
Общество

День семьи, любви и верности отмечают в России

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности в память о муромских святых Петра и Февронии.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске поздравила певицу с днем рождения архивным фото

Сестра покойной певицы Жанны Фриске поздравила родственницу с днем рождения, показав архивное фото с ней.
Обновлено в 03:37
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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