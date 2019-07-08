Энергетика
Реализовалась договоренность президента России и саудовского принцаВести.Ru вчера в 15:22
Реализовалась договоренность президента Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда рамках G20 в Осаке по согласованию единой позиции о продлении сделки ОПЕК+ для стабилизации мировых цен на нефть.
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Политика
Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов
Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Политика
Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса
Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон надела на крестины малыша Арчи «старое» платье
Крестины малыша Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, стали настоящим праздником для всех поклонников британской королевской семьи.
Обновлено в 03:03
Политика
Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией
Украинские националисты требуют от Владимира Зеленского ответить на проведение телемоста между каналами "Россия 1" и NewsOne, сообщил лидер партии "Национальный корпус", депутат Верховной рады Андрей Билецкий в блоге на сайте газеты "Украинская правда".
Обновлено в 04:36
Политика
«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина
1. В эфире телеканала «Рустави 2» прозвучала нецензурная брань в адрес Путина Телеведущий Георгий Габуния ведет авторскую программу P.S. на телеканале «Рустави 2». Вечером 7 июля он начал выпуск передачи с нецензурной ругани в адрес Путина.
Обновлено в 02:32
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки
Обновлено вчера в 07:05
Культура
Аниматор создал артхаусную версию заставки «Симпсонов» в российских реалиях
Версии заставок за годы создания сериала постоянно менялись.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Приморье нашли пропавший в 1941 году советский бомбардировщик ДБ-3
В Приморье удалось обнаружить место падения советского бомбардировщика ДБ-3, входившего в состав 50-го смешанного бомбардировочного полка ВВС ТОФ, пропавшего в ноябре 1941 года при непогоде.
Обновлено в 00:50
Финансы
Рост валютных резервов Китая в июне превысил ожидания
Рост валютных резервов Китая в июне продолжился второй месяц подряд на фоне ослабления доллара США и увеличения цен гособлигаций.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23
Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Политика
МИД Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре актом пиратства
Задержание властями Гибралтара (британского владения на побережье Пиренейского полуострова) танкера Grace 1 является актом пиратства.
Обновлено в 02:03
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика
Рейтинг Трампа вырос до рекордного уровня
С момента инаугурации президента США Дональда Трампа, которая состоялась 20 января 2017 года, его рейтинг вырос до рекордно высокого показателя.
Обновлено вчера в 20:26
Авто
Появились первые фотографии обновленного Lada Largus
Снимки и первая информация об обновленной модели популярной в России Lada Largus появились в издании "Российская газета".
Обновлено в 04:34
Общество
Великобритания оштрафует British Airways из-за утечки данных клиентов
В сентябре 2018 г. British Airways сообщила, что хакеры украли данные около 380 000 клиентов за две недели с сайта и мобильного приложения авиакомпании.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов
Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Происшествия
В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка
В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.
Обновлено в 04:25
Политика
В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2»
Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 04:00
Общество
Места обитания столичных соловьев показали на карте
Специалисты «Мосприроды» обнаружили в Москве почти 400 мест обитания поющих соловьев. Места показали на интерактивной карте .
Обновлено в 03:03
Здоровье
Россиянок с тяжелыми заболеваниями экстренно эвакуировали из Турции
Двух российских туристок экстренно доставили из Турции в Россию в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:10
Политика
Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
Кино
Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане
Обновлено вчера в 22:33
Экономика
Эксперты Титова раскритиковали ЦБ за неправильную борьбу с инфляцией
Системной политики нет "Основная причина игнорирования немонетарных факторов в борьбе с инфляцией — отсутствие системной макроэкономической политики", — утверждают эксперты института Титова.
Обновлено в 02:00
Общество
Керамику Пикассо и картины Поленова выставят на ВДНХ
Керамику с росписью Пабло Пикассо и картины знаменитых русских живописцев можно будет увидеть на ВДНХ, в павильоне "Рабочий и колхозница", сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 04:32
Происшествия
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Обновлено в 04:14
Общество
День семьи, любви и верности отмечают в России
Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности в память о муромских святых Петра и Февронии.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске поздравила певицу с днем рождения архивным фото
Сестра покойной певицы Жанны Фриске поздравила родственницу с днем рождения, показав архивное фото с ней.
Обновлено в 03:37