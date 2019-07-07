Энергетика

Реализовалась договоренность президента России и саудовского принцаВести.Ru вчера в 15:22

Реализовалась договоренность президента Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда рамках G20 в Осаке по согласованию единой позиции о продлении сделки ОПЕК+ для стабилизации мировых цен на нефть.
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Минэнерго: ОПЕК+ может дополнительно принести бюджету РФ 3,5 трлн руб

Московский Комсомолец00:02

Новак подсчитал выгоду России от нового соглашения ОПЕК+

Экономика сегоднявчера в 13:18

Реализовалась договоренность президента России и саудовского принца

Вести.Ruвчера в 15:22

Новак: продление ОПЕК+ даст России 3,5 трлн рублей

Вестник Кавказавчера в 13:59

Подсчитана выгода России от соглашения ОПЕК+

Взгляд.рувчера в 14:29

Новак: Соглашение ОПЕК+ в 2019-20 гг может дополнительно принести бюджету РФ 3,5 трлн руб

ПРАЙМвчера в 13:16
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Политика

«Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфире

Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире.
Обновлено в 01:32
Политика

Иран приступил к обогащению урана выше допустимого по СВПД максимума

Заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи сообщил, что в Иране приступили к обогащению урана выше уровня в 3,67 процента, то есть выше установленного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) максимума.
Обновлено вчера в 08:56
Общество

В Южно-Сахалинске попытались выяснить, кто отвечает за безопасность детских площадок, скверов и дворов

Выездная комиссия по сигналу жителей проверила, в каком состоянии находятся отремонтированные в прошлом году детские площадки и дворы.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие

Небо в огне. Как советские зенитчики сбивали американские самолеты

Сбить разведчика Первого мая 1960-го, за два месяца до официального дня создания зенитно-ракетных войск, под Свердловском советские зенитчики сбили американский высотный самолет-разведчик Lockheed U-2, пилотируемый Фрэнсисом Гэри Пауэрсом.
Обновлено в 01:00
Экономика

Специалисты по киберзащите покидают банки

Сегодня, 8 июля 2019 года, стало известно, что специалисты по кибербезопасности массово увольняются из банков, переходя в другие сферы.
Обновлено в 01:39
Футбол

«Барселона» поборется со «Спартаком» за Хаджи

Недавно стало известно об интересе к Хаджи со стороны московского "Спартака".
Обновлено вчера в 23:06
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:42
Политика

Между Россией и Украиной состоится прямой телемост

Студии телеканала «Россия-1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Футбол

«Торпедо» выиграло первый матч под руководством Игнашевича

«Торпедо» сумело добиться победы в первом официальном матче под руководством Сергея Игнашевича.
Обновлено вчера в 14:20
Экономика

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Экономика

Алкоэнергетики вернут в российские магазины

По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обязать Россию снять запрет на алкоэнергетики.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Обновлено вчера в 08:45
Экономика

Мантуров ожидает ускорения роста промышленности в IV квартале

Рост промпроизводства в России ускорится в четвертом квартале, по итогам 2019 года он будет ближе к 2%, в обрабатывающих отраслях - чуть более 2%, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 01:48
Здоровье

Врачи рассказали о пользе грибов

В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия

«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт

Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Футбол

Женская сборная США стала чемпионом мира по футболу

Футболистки сборной США стали чемпионками мира, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 13:04
Наука

Археологи нашли в пирамиде Джосера путь в «загробный мир» фараонов

Согласно египетским верованиям, дорога в загробный мир была опасной: умерший фараон должен был преодолеть ряд препятствий на пути, он мог столкнуться с опасными существами.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес

Жанна Фриске могла бы отметить свой день рождения

Сегодня, 8 июля, свой день рождения могла бы отметить известная певица Жанна Фриске.
Обновлено в 00:30
Интернет

Глобальная кнопка воспроизведения Google Chrome

Новая функция разместить кнопку на панели инструментов браузера, где пользователи смогут увидеть, что в данный момент воспроизводится, даже если вы находитесь на вкладке, которая не воспроизводит аудио или видео.
Обновлено вчера в 06:35
Общество

Росгидромет назвал самое холодное место Подмосковья

Глава Росгидромета Максим Яковенко рассказал, что поселок Черусти в Шатурском районе является самым холодным местом Московской области.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика

Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Компания Brandmonitor подсчитала, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Энергетика

Гройсман не увидел причин для повышения цен на газ

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин повышать цены на газ для населения страны.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

В Кемерове после падения с балкона девятого этажа погиб голый мужчина

В Кемерове в ночь на понедельник, 8 июля, при падении с балкона девятого этажа насмерть разбился мужчина.
Обновлено в 01:23
Политика

«Курганмашзавод» не справился с Гособоронзаказом

Единственный в России производитель боевых машин пехоты не смог справиться с рядом государственных контрактов.
Обновлено вчера в 10:39
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено 06 июля в 13:00
Политика

Гуайдо заявил о возобновлении переговоров с властями Венесуэлы

Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

Американского миллиардера арестовали по подозрению в торговле людьми

Обновлено вчера в 02:55
Политика

Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки

Обновлено вчера в 07:05
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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