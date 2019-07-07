Энергетика
Реализовалась договоренность президента России и саудовского принцаВести.Ru вчера в 15:22
Реализовалась договоренность президента Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда рамках G20 в Осаке по согласованию единой позиции о продлении сделки ОПЕК+ для стабилизации мировых цен на нефть.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
Политика
«Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфире
Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире.
Обновлено в 01:32
Политика
Иран приступил к обогащению урана выше допустимого по СВПД максимума
Заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи сообщил, что в Иране приступили к обогащению урана выше уровня в 3,67 процента, то есть выше установленного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) максимума.
Обновлено вчера в 08:56
Общество
В Южно-Сахалинске попытались выяснить, кто отвечает за безопасность детских площадок, скверов и дворов
Выездная комиссия по сигналу жителей проверила, в каком состоянии находятся отремонтированные в прошлом году детские площадки и дворы.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
Небо в огне. Как советские зенитчики сбивали американские самолеты
Сбить разведчика Первого мая 1960-го, за два месяца до официального дня создания зенитно-ракетных войск, под Свердловском советские зенитчики сбили американский высотный самолет-разведчик Lockheed U-2, пилотируемый Фрэнсисом Гэри Пауэрсом.
Обновлено в 01:00
Экономика
Специалисты по киберзащите покидают банки
Сегодня, 8 июля 2019 года, стало известно, что специалисты по кибербезопасности массово увольняются из банков, переходя в другие сферы.
Обновлено в 01:39
Футбол
«Барселона» поборется со «Спартаком» за Хаджи
Недавно стало известно об интересе к Хаджи со стороны московского "Спартака".
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Между Россией и Украиной состоится прямой телемост
Студии телеканала «Россия-1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Футбол
«Торпедо» выиграло первый матч под руководством Игнашевича
«Торпедо» сумело добиться победы в первом официальном матче под руководством Сергея Игнашевича.
Обновлено вчера в 14:20
Экономика
Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Экономика
Алкоэнергетики вернут в российские магазины
По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обязать Россию снять запрет на алкоэнергетики.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Обновлено вчера в 08:45
Экономика
Мантуров ожидает ускорения роста промышленности в IV квартале
Рост промпроизводства в России ускорится в четвертом квартале, по итогам 2019 года он будет ближе к 2%, в обрабатывающих отраслях - чуть более 2%, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 01:48
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Футбол
Женская сборная США стала чемпионом мира по футболу
Футболистки сборной США стали чемпионками мира, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 13:04
Наука
Археологи нашли в пирамиде Джосера путь в «загробный мир» фараонов
Согласно египетским верованиям, дорога в загробный мир была опасной: умерший фараон должен был преодолеть ряд препятствий на пути, он мог столкнуться с опасными существами.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес
Жанна Фриске могла бы отметить свой день рождения
Сегодня, 8 июля, свой день рождения могла бы отметить известная певица Жанна Фриске.
Обновлено в 00:30
Интернет
Глобальная кнопка воспроизведения Google Chrome
Новая функция разместить кнопку на панели инструментов браузера, где пользователи смогут увидеть, что в данный момент воспроизводится, даже если вы находитесь на вкладке, которая не воспроизводит аудио или видео.
Обновлено вчера в 06:35
Общество
Росгидромет назвал самое холодное место Подмосковья
Глава Росгидромета Максим Яковенко рассказал, что поселок Черусти в Шатурском районе является самым холодным местом Московской области.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Компания Brandmonitor подсчитала, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Энергетика
Гройсман не увидел причин для повышения цен на газ
Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин повышать цены на газ для населения страны.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
В Кемерове после падения с балкона девятого этажа погиб голый мужчина
В Кемерове в ночь на понедельник, 8 июля, при падении с балкона девятого этажа насмерть разбился мужчина.
Обновлено в 01:23
Политика
«Курганмашзавод» не справился с Гособоронзаказом
Единственный в России производитель боевых машин пехоты не смог справиться с рядом государственных контрактов.
Обновлено вчера в 10:39
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено 06 июля в 13:00
Политика
Гуайдо заявил о возобновлении переговоров с властями Венесуэлы
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Американского миллиардера арестовали по подозрению в торговле людьми
Обновлено вчера в 02:55
Политика
Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00