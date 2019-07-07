Энергетика

Реализовалась договоренность президента России и саудовского принцаВести.Ru вчера в 15:22

Реализовалась договоренность президента Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда рамках G20 в Осаке по согласованию единой позиции о продлении сделки ОПЕК+ для стабилизации мировых цен на нефть.
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Сделка ОПЕК+ в 2019-2020 годах принесет России 3,5 трлн рублей: Новак

Центр энергетической экспертизы03:09

Новак: Соглашение ОПЕК+ в 2019-20 гг может дополнительно принести бюджету РФ 3,5 трлн руб

ПРАЙМвчера в 13:16

Подсчитана выгода России от соглашения ОПЕК+

Взгляд.рувчера в 14:29

Реализовалась договоренность президента России и саудовского принца

Вести.Ruвчера в 15:22

Новак: продление ОПЕК+ даст России 3,5 трлн рублей

Вестник Кавказавчера в 13:59

Новак подсчитал выгоду России от нового соглашения ОПЕК+

Экономика сегоднявчера в 13:18

Минэнерго: ОПЕК+ может дополнительно принести бюджету РФ 3,5 трлн руб

Московский Комсомолец00:02
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Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева показала статного 15-летнего сына от Меладзе

Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

В Петербурге мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку

В Невском районе Санкт-Петербурга приезжий из Таджикистана изнасиловал 11-летнюю девочку.
Обновлено в 02:41
Политика

Премьер Грузии назвал провокацией мат телеведущего в адрес Путина

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал провокацией инцидент с телеведущим "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе нецензурно высказался в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:24
Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона резко помолодела на 30 лет

Нелли Михайловна дала новое интервью о своей жизни с легендарным Иосифом Кобзоном. Вдова поделилась воспоминаниями о браке с певцом.
Обновлено в 01:00
Политика

Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса

Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00
Общество

СМИ узнали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

Сотрудник одной из авиакомпаний отметил, что проблема с наймом новых грузчиков заключается в том, что человека, который ранее не работал на такой позиции в аэропортах, необходимо до двух месяцев обучать.
Обновлено в 01:12
Авто

Японцы используют каршеринг для сна и отдыха

Обновлено вчера в 07:00
Авто

JAC объявил российские цены на новую модель T6

Китайская компания JAC выводит на российский рынок новый пикап T6.
Обновлено в 01:31
Экономика

ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие

В Израиле рассказали о самом громком провале спецназа за последнее время

Израиль опубликовал детали одного из самых громких провалов сил специальных операций за последние годы.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Финансы

Россиян захотели оградить от вкладов в валюте

Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

Торговая сессия 8 июля демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро.
Обновлено в 03:36
Политика

Между Россией и Украиной состоится прямой телемост

Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Политика

Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов

Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето

По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Политика

Россияне аннулировали 80% гостиничных броней на курортах Грузии

Как напоминает «Газета.ru», президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете пассажирского авиасообщения с Грузией 21 июня.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

В Турции прогремел взрыв на азотном заводе

Взрыв на заводе по производству азота в Турции произошел 7 июля, сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено вчера в 15:13
Общество

Названо самое холодное место в Подмосковье

"Кстати, знаете, какое самое холодное место в Московской области? Черусти. Из-за локальных особенностей местности - рельефа, почв, рек.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия

Суд арестовал капитана перевернувшегося возле Туапсе катера

Туапсинский районный суд Краснодарского края арестовал на два месяца капитана прогулочного катера «Атолл», перевернувшегося 5 июля в Черном море вблизи Туапсе.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия

В Приморье обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик

В Приморье участники объединения «АвиаПоиск» обнаружили пропавший без вести в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 Морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 02:23
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Экономика

Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Обновлено вчера в 22:40
Политика

Александр Беглов зарегистрирован кандидатом в губернаторы Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов зарегистрирован в качестве кандидата на выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:29
Общество

В Тулуне на месте смытых потопом кварталов оборудуют скверы

Обновлено в 02:44
Политика

Первая партия нефти из США доставлена на Украину

Обновлено вчера в 07:09
Футбол

Де Лигт согласовал контракт с «Ювентусом»

Защитник голландского "Аякса" Маттейс де Лигт близок к переходу в итальянский "Ювентус", сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:23
Общество

Красноярский ученый объяснил причины нападения медведей

Обновлено в 01:24
Политика

В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского

В Сети появилось видео, снятое на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде, где президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено вчера в 00:26
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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