Энергетика
Реализовалась договоренность президента России и саудовского принцаВести.Ru вчера в 15:22
Реализовалась договоренность президента Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда рамках G20 в Осаке по согласованию единой позиции о продлении сделки ОПЕК+ для стабилизации мировых цен на нефть.
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Сделка ОПЕК+ в 2019-2020 годах принесет России 3,5 трлн рублей: Новак
Центр энергетической экспертизы03:09
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Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала статного 15-летнего сына от Меладзе
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
В Петербурге мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку
В Невском районе Санкт-Петербурга приезжий из Таджикистана изнасиловал 11-летнюю девочку.
Обновлено в 02:41
Политика
Премьер Грузии назвал провокацией мат телеведущего в адрес Путина
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал провокацией инцидент с телеведущим "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе нецензурно высказался в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:24
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона резко помолодела на 30 лет
Нелли Михайловна дала новое интервью о своей жизни с легендарным Иосифом Кобзоном. Вдова поделилась воспоминаниями о браке с певцом.
Обновлено в 01:00
Политика
Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса
Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00
Общество
СМИ узнали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Сотрудник одной из авиакомпаний отметил, что проблема с наймом новых грузчиков заключается в том, что человека, который ранее не работал на такой позиции в аэропортах, необходимо до двух месяцев обучать.
Обновлено в 01:12
Авто
Японцы используют каршеринг для сна и отдыха
Обновлено вчера в 07:00
Авто
JAC объявил российские цены на новую модель T6
Китайская компания JAC выводит на российский рынок новый пикап T6.
Обновлено в 01:31
Экономика
ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
В Израиле рассказали о самом громком провале спецназа за последнее время
Израиль опубликовал детали одного из самых громких провалов сил специальных операций за последние годы.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Финансы
Россиян захотели оградить от вкладов в валюте
Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
Торговая сессия 8 июля демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро.
Обновлено в 03:36
Политика
Между Россией и Украиной состоится прямой телемост
Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Политика
Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов
Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Политика
Россияне аннулировали 80% гостиничных броней на курортах Грузии
Как напоминает «Газета.ru», президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете пассажирского авиасообщения с Грузией 21 июня.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
В Турции прогремел взрыв на азотном заводе
Взрыв на заводе по производству азота в Турции произошел 7 июля, сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено вчера в 15:13
Общество
Названо самое холодное место в Подмосковье
"Кстати, знаете, какое самое холодное место в Московской области? Черусти. Из-за локальных особенностей местности - рельефа, почв, рек.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
Суд арестовал капитана перевернувшегося возле Туапсе катера
Туапсинский районный суд Краснодарского края арестовал на два месяца капитана прогулочного катера «Атолл», перевернувшегося 5 июля в Черном море вблизи Туапсе.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
В Приморье обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик
В Приморье участники объединения «АвиаПоиск» обнаружили пропавший без вести в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 Морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 02:23
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Александр Беглов зарегистрирован кандидатом в губернаторы Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов зарегистрирован в качестве кандидата на выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:29
Общество
В Тулуне на месте смытых потопом кварталов оборудуют скверы
Обновлено в 02:44
Политика
Первая партия нефти из США доставлена на Украину
Обновлено вчера в 07:09
Футбол
Де Лигт согласовал контракт с «Ювентусом»
Защитник голландского "Аякса" Маттейс де Лигт близок к переходу в итальянский "Ювентус", сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:23
Общество
Красноярский ученый объяснил причины нападения медведей
Обновлено в 01:24
Политика
В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского
В Сети появилось видео, снятое на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде, где президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено вчера в 00:26