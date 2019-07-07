Энергетика
Реализовалась договоренность президента России и саудовского принцаВести.Ru вчера в 15:22
Реализовалась договоренность президента Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда рамках G20 в Осаке по согласованию единой позиции о продлении сделки ОПЕК+ для стабилизации мировых цен на нефть.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 00:19, Вашингтон
Происшествия
Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Гороскоп на 8 июля: у Козерогов может измениться источник доходов
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Прямое авиасообщение прекращено между Грузией и Россией
Вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией: с 8 июля рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские.
Обновлено вчера в 17:20
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Три человека погибли при взрыве бензовоза под Екатеринбургом
Погибли три человека, еще шестеро, включая водителя, пострадали, сообщает региональное управление МВД.
Обновлено 06 июля в 19:36
Общество
Жители страны пройдут Всероссийскую диспансеризацию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о Всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено 06 июля в 09:43
Политика
Грузинский телеведущий нецензурно выругался в эфире в адрес Путина
Вечером в воскресенье, 7 июля, телеведущий канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P. S.» с в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Оппозиция лидирует на выборах в Греции
Обновлено вчера в 07:42
Общество
Названо самое холодное место в Подмосковье
"Кстати, знаете, какое самое холодное место в Московской области? Черусти. Из-за локальных особенностей местности - рельефа, почв, рек.
Обновлено вчера в 20:17
Политика
США пригрозили Ирану новыми санкциями
Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
ПА ОБСЕ отклонила российскую резолюцию о борьбе с нацизмом
Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил резолюцию "О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью", предложенную Россией.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Прямой телемост состоится между Россией и Украиной
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено вчера в 18:41
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Индонезия за 15 лет потеряла почти 30 тысяч гектаров земли, пишут СМИ
Обновлено вчера в 23:43
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Политика
В правительстве Забайкалья произошли новые назначения
Как уже сообщало ИА REGNUM, первые отставки в новом правительстве Забайкалья начались в начале декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Обновлено вчера в 17:59
Футбол
Маркиньос: «Месси нужно уметь проигрывать»
Защитник сборной Бразилии Маркиньос прокомментировал заявление форварда команды Аргентины Лионеля Месси о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола.
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Ученые назвали вырубки лесов причиной наводнения в Иркутской области
Сплошные вырубки леса, проводившиеся в 70-х - 80-х годах прошлого века, могли стать одним из факторов, из-за которых в Иркутской области произошло масштабное наводнение.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «Позор!»
Во время предвыборного тура бывшего президента Украины Петра Порошенко в Хмельницком местные жители встретили криками «Ганьба!» («позор» по-украински).
Обновлено вчера в 22:13
Экономика
Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продукты
По итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 06:13
Общество
4 святых места, которые надо посетить тем, кто мечтает о крепкой семье
О создании крепкой семьи — один раз и на всю жизнь — мечтают многие девушки.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков
Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Футбол
Футболисты Бразилии выиграли домашний Кубок Америки
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Еще 14 россиян не пустили в Мексику
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Мехико, россияне прилетели рейсом компании Nordwind.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено вчера в 05:34
Политика
В Екатеринбурге открывается международная выставка «ИННОПРОМ-2019»
Обновлено вчера в 19:37