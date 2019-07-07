Энергетика

Реализовалась договоренность президента России и саудовского принцаВести.Ru вчера в 15:22

Реализовалась договоренность президента Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда рамках G20 в Осаке по согласованию единой позиции о продлении сделки ОПЕК+ для стабилизации мировых цен на нефть.
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Минэнерго: ОПЕК+ может дополнительно принести бюджету РФ 3,5 трлн руб

Московский Комсомолец00:02

Подсчитана выгода России от соглашения ОПЕК+

Взгляд.рувчера в 14:29

Соглашение ОПЕК+ в 2019-20 гг может дополнительно принести бюджету РФ 3,5 трлн руб - Новак

ПРАЙМвчера в 13:16

Новак: продление ОПЕК+ даст России 3,5 трлн рублей

Вестник Кавказавчера в 13:59

Новак подсчитал выгоду России от нового соглашения ОПЕК+

Экономика сегоднявчера в 13:18

Реализовалась договоренность президента России и саудовского принца

Вести.Ruвчера в 15:22
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Происшествия

Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье

Обновлено вчера в 23:43
Общество

Гороскоп на 8 июля: у Козерогов может измениться источник доходов

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Прямое авиасообщение прекращено между Грузией и Россией

Вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией: с 8 июля рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские.
Обновлено вчера в 17:20
Общество

В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Три человека погибли при взрыве бензовоза под Екатеринбургом

Погибли три человека, еще шестеро, включая водителя, пострадали, сообщает региональное управление МВД.
Обновлено 06 июля в 19:36
Общество

Жители страны пройдут Всероссийскую диспансеризацию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о Всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено 06 июля в 09:43
Политика

Грузинский телеведущий нецензурно выругался в эфире в адрес Путина

Вечером в воскресенье, 7 июля, телеведущий канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P. S.» с в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:01
Политика

Оппозиция лидирует на выборах в Греции

Обновлено вчера в 07:42
Общество

Названо самое холодное место в Подмосковье

"Кстати, знаете, какое самое холодное место в Московской области? Черусти. Из-за локальных особенностей местности - рельефа, почв, рек.
Обновлено вчера в 20:17
Политика

США пригрозили Ирану новыми санкциями

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.
Обновлено вчера в 15:16
Политика

ПА ОБСЕ отклонила российскую резолюцию о борьбе с нацизмом

Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил резолюцию "О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью", предложенную Россией.
Обновлено вчера в 09:22
Политика

Прямой телемост состоится между Россией и Украиной

Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено вчера в 18:41
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

Индонезия за 15 лет потеряла почти 30 тысяч гектаров земли, пишут СМИ

Обновлено вчера в 23:43
Экономика

Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Политика

В правительстве Забайкалья произошли новые назначения

Как уже сообщало ИА REGNUM, первые отставки в новом правительстве Забайкалья начались в начале декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт

В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Обновлено вчера в 17:59
Футбол

Маркиньос: «Месси нужно уметь проигрывать»

Защитник сборной Бразилии Маркиньос прокомментировал заявление форварда команды Аргентины Лионеля Месси о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола.
Обновлено вчера в 22:31
Общество

Ученые назвали вырубки лесов причиной наводнения в Иркутской области

Сплошные вырубки леса, проводившиеся в 70-х - 80-х годах прошлого века, могли стать одним из факторов, из-за которых в Иркутской области произошло масштабное наводнение.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Порошенко встретили в Хмельницком криками «Позор!»

Во время предвыборного тура бывшего президента Украины Петра Порошенко в Хмельницком местные жители встретили криками «Ганьба!» («позор» по-украински).
Обновлено вчера в 22:13
Экономика

Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продукты

По итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 06:13
Общество

4 святых места, которые надо посетить тем, кто мечтает о крепкой семье

О создании крепкой семьи — один раз и на всю жизнь — мечтают многие девушки.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Футбол

Футболисты Бразилии выиграли домашний Кубок Америки

Обновлено вчера в 17:55
Происшествия

Еще 14 россиян не пустили в Мексику

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Мехико, россияне прилетели рейсом компании Nordwind.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Кино

Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено вчера в 05:34
Политика

В Екатеринбурге открывается международная выставка «ИННОПРОМ-2019»

Обновлено вчера в 19:37
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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