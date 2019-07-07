Энергетика

Реализовалась договоренность президента России и саудовского принцаВести.Ru 15:22

Реализовалась договоренность президента Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда рамках G20 в Осаке по согласованию единой позиции о продлении сделки ОПЕК+ для стабилизации мировых цен на нефть.
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Подсчитана выгода России от соглашения ОПЕК+

Взгляд.ру14:29

Реализовалась договоренность президента России и саудовского принца

Вести.Ru15:22

Новак: продление ОПЕК+ даст России 3,5 трлн рублей

Вестник Кавказа13:59

Новак подсчитал выгоду России от нового соглашения ОПЕК+

Экономика сегодня13:18

Соглашение ОПЕК+ в 2019-20 гг может дополнительно принести бюджету РФ 3,5 трлн руб - Новак

ПРАЙМ13:16
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Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Спорт

Женская сборная Испании выиграла чемпионат Европы

Женская сборная Испании одержала победу над Францией (86:66) в финальном матче чемпионата Европы.
Обновлено в 16:12
Происшествия

На азотном заводе в Турции прогремел взрыв

Обновлено в 14:44
Происшествия

Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео

Обновлено в 15:05
Армия и оружие

Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донбассе

Съемочная группа российского телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.
Обновлено в 07:15
Политика

Премьер Грузии назвал ругань телеведущего в адрес Путина провокацией

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокациях и попытках внести дестабилизацию в стране телеведущего оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 15:50
Происшествия

Мальчик из многодетной семьи запутался головой в колготках и погиб

Несчастный случай произошел дома, предположительно мальчик запутался головой в колготках.
Обновлено в 15:48
Футбол

Малафеев открыл бутылку ударом ногой

Участники челленджа предпринимают попытки открыть бутылку ударом ногой. Видео можно посмотреть на странице Вячеслава Малафеева в «Твиттере».
Обновлено в 09:58
Общество

Японцы спят и работают в каршеринговых авто

Японская компания NTT Docomo опросила 400 клиентов каршеринговых сервисов и обнаружила, что каждый восьмой японец использует транспорт не по назначению.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Иран сообщил о полученном от США сигнале об «ограниченной операции»

После инцидента с американским дроном США предупредили Иран о возможности проведения против Тегерана ограниченной операции, сообщает Fars со ссылкой на главу иранского управления гражданской обороны Голама Резу Джалали.
Обновлено в 02:52
Политика

Авиакомпании России и Грузии выполняют последние рейсы между странами

Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines совершили последние рейсы в Россию перед вступлением в силу запрета на перелеты между странами.
Обновлено в 12:34
Экономика

Татарстан стал четвертым в России по объему продаж новых грузовиков

В список лучших по объему рынка новых грузовых машин попали также Ханты-Мансийский АО - третье место и Татарстан, занявший четвертую строчку рейтинга.
Обновлено в 04:53
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Происшествия

В Польше перевернулся автобус с украинцами

Автобус с гражданами Украины перевернулся в районе населенного пункта Большие Янковицы в Опольском воеводстве на юго-западе Польши, сообщает воеводское управление дорог и автострад.
Обновлено в 09:15
Наука

Ученые создали уникальный сплав-ферроэлектрик для микроэлектроники

Обновлено вчера в 04:11
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева показала статного 15-летнего сына от Меладзе

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева выложила фото в Instagram с 15-летним сыном от певца Валерия Меладзе Константином.
Обновлено в 16:18
Экономика

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Политика

Лидер «Новой демократии» прокомментировал победу на выборах в Греции

Обновлено в 16:54
Общество

Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
Обновлено 05 июля в 14:17
Футбол

Стали известны составы Бразилии и Перу на финал Кубка Америки

Бразилия и Перу объявили стартовые составы, которые начнут финальную встречу Кубка Америки по футболу-2019.
Обновлено в 15:27
Происшествия

В Ленобласти подросток на мотоцикле врезался в электричку

Обновлено в 15:10
Религия

Патриарх Кирилл освятил главный храм Коневского мужского монастыря

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в воскресенье великое освящение собора Рождества Пресвятой Богородицы – недавно отреставрированного главного храма Коневского мужского монастыря в Ленинградской области.
Обновлено в 06:02
Кино

Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено в 05:34
Авто

Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen

Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено вчера в 07:59
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Штаб Зеленского упрекнули за «ужасающую некомпетентность»

Ранее Рабинович заявил, что Зеленскому не дают выступать ради сохранения рейтинга партии.
Обновлено в 16:22
Происшествия

В Уфе на улице педофил с велосипедом изнасиловал 9-летнюю девочку

В Уфе педофил на улице изнасиловал 9-летнюю школьницу. Преступление было совершено днем 6 июля в районе Курочкиной горы в Черниковке.
Обновлено в 10:22
Футбол

Гризманн не прибыл на базу «Атлетико» для предсезонной подготовки

Нападающий Антуан Гризманн не прибыл на базу мадридского "Атлетико" для того, чтобы начать предсезонную подготовку, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 16:37
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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