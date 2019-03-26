Реализация проекта об устойчивом Рунете потребует более 30 млрд рублейТАСС 07:40

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).

с чего всё началось

Финансирование мероприятий, направленных на исполнение закона об устойчивой работе Рунета, потребует на 10 млрд рублей больше, чем заявляли авторы инициативы ранее, то есть более 30 млрд рублей.

Реализация проекта об устойчивом Рунете потребует более 30 млрд рублей

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