Экономика
Реализация проекта об устойчивом Рунете потребует более 30 млрд рублейТАСС 07:40
Финансирование мероприятий, направленных на исполнение закона об устойчивой работе Рунета, потребует на 10 млрд рублей больше, чем заявляли авторы инициативы ранее, то есть более 30 млрд рублей.
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с чего всё началось
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).РБКвчера в 23:01
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