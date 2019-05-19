Футбол

«Реал» завершил провальный сезон домашним поражением от «Бетиса»Евро-футбол.ру 07:54

Реал — Бетис
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
30′
Вильфрид Каптум
Маркос Льоренте
37′
Федерико Вальверде
49′
Даниэль Карвахаль
58′
Браим Диас
Марко Асенсио
60′
61′
Лорен Морон
68′
Вильфрид Каптум
Хесе Родригес
Федерико Вальверде
Иско
69′
74′
Лорен Морон
Кристиан Тельо
75′
Хесе Родригес
Карим Бензема
Лукас Васкес Иглесиас
76′
Иско
85′
90′+1′
Вильям Карвалью
Сидней Решел
Итоговый счёт - 0:2. "Реал" завершил провальный сезон домашним поражением от "Бетиса".
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