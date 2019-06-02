«Реал» заплатит «Челси» за Азара 110 млн евроСпорт БИЗНЕС Online 08:52

Нападающий «Челси» Эден Азар в ближайшее время перейдет в «Реал», сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на Times. Мадридский клуб заплатит 110 млн евро за 28-летнего бельгийца. Кроме того, «Челси» получит до 15 млн евро в качестве бонусов в зависимости от выступлений Азара в «Реале».

Армия и оружие Сухопутные войска получат 2,5 тысячи новых образцов вооружения Более 2,5 тысячи новых основных образцов вооружения, военной и спецтехники будет направлено в сухопутные войска в 2019 году.

Происшествия Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.

Шоу-бизнес Наследство Началовой оценили в 100 миллионов рублей Стоимость квартиры покойной певицы Юлии Началовой составляет около 100 миллионов рублей.

Политика Максакова назвала имя убийцы Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Интернет Сервисы Google работают некорректно почти по всему миру Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite почти по всему миру работают некорректно.

Шоу-бизнес Елена Захарова стала продавщицей мороженого в День защиты детей 1 июня во многих странах мира отмечают Международный день защиты детей.

Армия и оружие Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.

Шоу-бизнес Собчак пристыдила Бузову и потребовала извинений В одном из выпусков своей передачи Собчак рассказала, что один из модных дизайнеров, с которым она дружит, попросил ее передать Бузовой, чтобы она не носила куртку его бренда.

Происшествия Boeing выявила дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG Американская компания Boeing обнаружила в десятках самолётов моделей 737 NG и 737 MAX рельсы отклоняемых предкрылков, которые могли быть произведены не должным образом.

Технологии Фастфуд для плебса. Почему богачи и звёзды отказываются от гаджетов Богачи и звёзды шоу-бизнеса объявляют, что отказываются от гаджетов, потому что те «засоряют мозг» и мешают радоваться жизни в полной мере.

Экономика Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.

Общество Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных Ранее издание «Орловские новости» опубликовало видео из исправительной колонии № 2 города Ливны, на котором видно, как заключенные праздную Пасху.

Шоу-бизнес Марюс Вайсберг впервые показал лицо сына Эрика от Натальи Бардо Российский кинорежиссер Марюс Вайсберг впервые показал лицо своего сына Эрика, рожденного в браке с Натальей Бардо.

Космос Крупнейший в мире телескоп проверили на термоустойчивость Поскольку аппарат создается как самый крупный в мире орбитальный телескоп, то он должен функционировать при экстремальных температурах.

Общество Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.

Футбол Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов Лучшим признан гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 между Ювентусом и Манчестер Юнайтед (1:2). Его провел португальский форвард Криштиану Роналду.

Шоу-бизнес Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.

Единоборства Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".