Футбол
«Реал» заплатит «Челси» за Азара 110 млн евроСпорт БИЗНЕС Online 08:52
Нападающий «Челси» Эден Азар в ближайшее время перейдет в «Реал», сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на Times. Мадридский клуб заплатит 110 млн евро за 28-летнего бельгийца. Кроме того, «Челси» получит до 15 млн евро в качестве бонусов в зависимости от выступлений Азара в «Реале».
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