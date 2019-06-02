Футбол

«Реал» заплатит «Челси» за Азара 110 млн евроСпорт БИЗНЕС Online 08:52

Нападающий «Челси» Эден Азар в ближайшее время перейдет в «Реал», сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на Times. Мадридский клуб заплатит 110 млн евро за 28-летнего бельгийца. Кроме того, «Челси» получит до 15 млн евро в качестве бонусов в зависимости от выступлений Азара в «Реале».
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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