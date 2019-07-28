Мадридский «Реал» планирует инвестировать средства от продажи нападающего Гарета Бэйла в покупку полузащитника МЮ Поля Погба. Сообщается, что «сливочные» будут пытаться оформить трансфер чемпиона мира сразу после продажи Бэйла в «Цзянсу Сунин».

«Реал» заплатит 166 млн евро за Погба, если продаст Бэйла

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