Футбол
«Реал» заплатит 166 млн евро за Погба, если продаст БэйлаSoccer.ru 01:33
Мадридский «Реал» планирует инвестировать средства от продажи нападающего Гарета Бэйла в покупку полузащитника МЮ Поля Погба. Сообщается, что «сливочные» будут пытаться оформить трансфер чемпиона мира сразу после продажи Бэйла в «Цзянсу Сунин».
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«Реал» будет готов заплатить за Погба 166 млн евро, если продаст Бэйла в Китай
Sport24.ruвчера в 18:02
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
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