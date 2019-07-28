Футбол

«Реал» заплатит 166 млн евро за Погба, если продаст БэйлаSoccer.ru 01:33

Мадридский «Реал» планирует инвестировать средства от продажи нападающего Гарета Бэйла в покупку полузащитника МЮ Поля Погба. Сообщается, что «сливочные» будут пытаться оформить трансфер чемпиона мира сразу после продажи Бэйла в «Цзянсу Сунин».
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«Реал» заплатит 166 млн евро за Погба, если продаст Бэйла

Soccer.ru01:33

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«Реал» предложит «МЮ» 150 миллионов фунтов за Погба в случае ухода Бэйла

Спорт-Экспрессвчера в 20:33

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Матч ТВвчера в 18:53

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Sport24.ruвчера в 18:02

«Реал» готов заплатить £150 за Погба

Газета.Ruвчера в 18:20
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