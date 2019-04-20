Футбол

«Реал» заключит контракт с Adidas на 1,6 млрд евроЕвро-футбол.ру 04:20

Ожидается, что испанский гранд и немецкая компания продлят контракт на 12 лет. Сумма договора оценивается в 1,6 миллиарда евро. В этом сезоне "Реал" уже вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании.
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«Реал» продлит сотрудничество с техническим спонсором на 12 лет

Матч ТВ06:29

СМИ: футбольный клуб «Реал» продлит контракт с Adidas на 12 лет на €1,6 млрд

ТАСС05:13

«Реал» близок к подписанию контракта с adidas на € 1,6 млрд

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«Реал» близок к подписанию контракта с sdidas

ProstoProSport04:21

«Реал» заключит контракт с Adidas на 1,6 млрд евро

Евро-футбол.ру04:20

«Реал» подпишет 12-летний контракт с adidas на 1,6 млрд евро

Sports.ru07:10

«Реал» подпишет с Adidas контракт на 1,6 млрд евро

Sport24.ru04:54
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