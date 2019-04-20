Футбол
«Реал» заключит контракт с Adidas на 1,6 млрд евроЕвро-футбол.ру 04:20
Ожидается, что испанский гранд и немецкая компания продлят контракт на 12 лет. Сумма договора оценивается в 1,6 миллиарда евро. В этом сезоне "Реал" уже вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании.
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В ДНР заявили о гибели семерых украинских военных при попытке прорыва
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Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
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Армия и оружие
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