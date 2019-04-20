Футбол

«Реал» заключит контракт с Adidas на 1,6 млрд евроЕвро-футбол.ру 04:20

Ожидается, что испанский гранд и немецкая компания продлят контракт на 12 лет. Сумма договора оценивается в 1,6 миллиарда евро. В этом сезоне "Реал" уже вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании.
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«Реал» близок к подписанию контракта с sdidas

ProstoProSport04:21

СМИ: футбольный клуб «Реал» продлит контракт с Adidas на 12 лет на €1,6 млрд

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«Реал» подпишет с Adidas контракт на 1,6 млрд евро

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«Реал» заключит контракт с Adidas на 1,6 млрд евро

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«Реал» близок к подписанию контракта с adidas на € 1,6 млрд

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«Реал» подпишет новый спонсорский контракт на 1,6 миллиарда евро

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Согласно новому закону " О похоронном деле", который разработан министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в России могут появиться частные кладбища.
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Развитие дистанционных каналов и онлайн-сервисов в Крыму выведет полуостров в лидеры по уровню банковского обслуживания, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции

Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции на трассе E18 в Швеции. Об этом 20 апреля сообщает Sveriges Radio.
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Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье увеличилось до 27 человек

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Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге

Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
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Названа новая польза от собаки в доме

Названа новая польза от собаки в доме. Открытие сделали ученые из Ливерпульского университета.
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В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек

В сентябре прошлого года не менее пяти человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в туристическом районе мексиканской столицы Мехико.
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Политика

Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
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В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

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Есть ли толк в рекомендациях биохакеров пить метформин, предотвращает ли этот препарат связанные с ожирением болезни сердца, можно ли не поправиться от антидепрессантов и что будет, если принимать лекарство из списков Всемирной организации здравоохранения не по назначению, читайте в рубрике «Чем нас лечат» на Indicator.Ru.
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Древние отложения мочи позволили уточнить, когда возникло скотоводство

Археологи из Колумбийского университета изучили окаменевшие отложения мочи домашних животных на одной из древнейших стоянок людей Ашыклы Хеюк в Турции.
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Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения

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Армия и оружие

Турция может приобрести Су-57 в ответ на наказание США из-за С-400

Если США исключат Турцию из программы истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, Анкара приобретет Су-57, пишет Defence News.
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Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.
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Полицейские устроили массовую драку в Москве

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Астероид размером с дом приблизился к Земле

Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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