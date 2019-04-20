Футбол
«Реал» заключит контракт с Adidas на 1,6 млрд евроЕвро-футбол.ру 04:20
Ожидается, что испанский гранд и немецкая компания продлят контракт на 12 лет. Сумма договора оценивается в 1,6 миллиарда евро. В этом сезоне "Реал" уже вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании.
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Названа новая польза от собаки в доме
Названа новая польза от собаки в доме. Открытие сделали ученые из Ливерпульского университета.
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В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек
В сентябре прошлого года не менее пяти человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в туристическом районе мексиканской столицы Мехико.
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Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
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В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
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Армия и оружие
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Астероид размером с дом приблизился к Земле
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В Сызрани за неделю десятки малышей заразились вирусной инфекцией
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