Футбол
«Реал» заключил с Йовичем пятилетний контрактSoccer.ru вчера в 13:51
Сербский футболист уже подписал пятилетний контракт с мадридским клубом, по которому заработает 50 млн евро. Сам трансфер обошелся "сливочным" в 60 млн евро, из которых 12 млн получит бывший клуб Йовича, "Бенфика".
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:35, Ашберн
Шоу-бизнес
Чумаков обвинил врагов Алсу в подтасовке результатов «Голоса»
Чумаков, будучи другом Алсу, призвал не нападать на семью певицы, пока ее вина в накрутке голосов в пользу Микеллы Абрамовой не будет доказана.
Обновлено в 04:04
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
У границ России за неделю вел разведку 21 летательный аппарат
Российские истребители шесть раз были подняты по тревоге в связи с возможными нарушениями границ России за прошедшую неделю, поскольку у российских границ вел разведку 21 летательный аппарат.
Обновлено вчера в 23:16
Музыка
Сергей Лазарев выступил на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 16:11
Игры
Sony и Microsoft объявили о стратегическом партнерстве
Microsoft и Sony стали партнерами. Компании совместно будут работать в сферах облачного гейминга и искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 14:26
Армия и оружие
Эсминцы США вошли в Персидский залив
Американские эсминцы McFaul (DDG-74) и Gonzalez (DDG-66) вошли в Персидский залив, сообщается на сайте Военно-морского института США со ссылкой на представителей Пентагона.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия
В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике
Следователи ищут родственников маленькой девочки, оставленной в четверг в поликлинике на севере Москвы, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 05:09
Политика
Россия ответит на новые санкции США
Россия предпримет ответные шаги в связи с новыми санкциями со стороны США. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Обновлено в 04:03
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Гаджеты
Представлен флагманский смартфон ASUS Zenfone 6 с поворотной камерой
Обновлено вчера в 15:38
Шоу-бизнес
Пугачева посмеялась над Галкиным на вечеринке больного раком Юдашкина
Певица Алла Пугачева посмеялась над своим супругом - шоуменом Максимом Галкиным - на вечеринке модельера Валентина Юдашкина, пишет Teleprogramma.pro.
Обновлено в 05:11
Музыка
Иосиф Пригожин оценил выступление Сергея Лазарева на Евровидении
Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал выступление российского вокалиста Сергея Лазарева, который представляет Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2019».
Обновлено в 04:20
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Суд открыл производство о запрете Порошенко покидать Украину
Президенту Украины Петру Порошенко и еще 179 чиновникам могут запретить покидать страну.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group рассказал, как будет выглядеть в обновленном виде его основной формат – магазины у дома «Пятерочка».
Обновлено в 03:19
Экономика
«Ростех» решил возглавить переход на российское оборудование 5G
Как «Ростех» предложил поддержать производство оборудования для 5G в России и к каким последствиям приведет реализация концепции, разбирался РБК.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления
Обновлено в 04:40
Политика
Лавров встретился в Хельсинки с главой МИД Германии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в пятницу в Хельсинки на полях сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) встречу с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
«Деривация-ПВО» получила белорусский прицельный комплекс
Новая российская зенитная самоходная установка "Деривация-ПВО" получила оптоэлектронный прицельный комплекс белорусской разработки.
Обновлено в 05:10
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие
СМИ: экипаж самолета ВВС Канады прекратил взлет из-за ослепления лазером
Экипаж военно-транспортного самолета канадских ВВС CC-130 Hercules был вынужден прекратить взлет, так как пилоты были ослеплены лазером.
Обновлено в 01:37
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Футбол
«Милан» предложит Сарри трехлетний контракт с зарплатой 3 млн евро
На встрече главный исполнительный директор «Милана» Иван Газидис предложит Сарри 3-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
Обновлено в 02:02
Экономика
Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%
На динамику акций повлияло сообщение о том, что акционеры "Лукойла" обсудят на годовом собрании вопрос об уменьшении уставного капитала компании путем выкупа 35 млн акций по цене в 5,45 тыс. рублей за бумагу.
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия
В ФСБ произошли кадровые перестановки после серии громких арестов
В ФСБ произошла кадровая перестановка в одном из ключевых подразделений ведомства, сообщает «Росбалт».
Обновлено в 04:49