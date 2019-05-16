Футбол

«Реал» заключил с Йовичем пятилетний контрактSoccer.ru вчера в 13:51

Сербский футболист уже подписал пятилетний контракт с мадридским клубом, по которому заработает 50 млн евро. Сам трансфер обошелся "сливочным" в 60 млн евро, из которых 12 млн получит бывший клуб Йовича, "Бенфика".
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СМИ: «Реал» подписал с Йовичем пятилетний контракт на 50 миллионов евро

Матч ТВвчера в 14:43

Sky Sports: «Реал» приобрел Йовича за 60 млн евро

Sports.ruвчера в 13:25

Источник: Йович перешел в «Реал»

Советский спортвчера в 13:25

СМИ: Йович будет зарабатывать в «Реале» 10 миллионов евро в год

Спорт-Экспрессвчера в 13:20

Источник: Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на сумму € 50 млн

Чемпионатвчера в 12:59

«Реал» подписал форварда сборной Сербии за 60 миллионов

Sport.ruвчера в 13:30

Sky Sports: Йович перешел из «Айнтрахта» в «Реал» за 60 млн евро

Sport24.ruвчера в 13:56
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Чумаков обвинил врагов Алсу в подтасовке результатов «Голоса»

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Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду

Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
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Обновлено вчера в 16:11
Игры

Sony и Microsoft объявили о стратегическом партнерстве

Microsoft и Sony стали партнерами. Компании совместно будут работать в сферах облачного гейминга и искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 14:26
Армия и оружие

Эсминцы США вошли в Персидский залив

Американские эсминцы McFaul (DDG-74) и Gonzalez (DDG-66) вошли в Персидский залив, сообщается на сайте Военно-морского института США со ссылкой на представителей Пентагона.
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В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

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FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста

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Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия

В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике

Следователи ищут родственников маленькой девочки, оставленной в четверг в поликлинике на севере Москвы, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 05:09
Политика

Россия ответит на новые санкции США

Россия предпримет ответные шаги в связи с новыми санкциями со стороны США. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Обновлено в 04:03
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Гаджеты

Представлен флагманский смартфон ASUS Zenfone 6 с поворотной камерой

Обновлено вчера в 15:38
Шоу-бизнес

Пугачева посмеялась над Галкиным на вечеринке больного раком Юдашкина

Певица Алла Пугачева посмеялась над своим супругом - шоуменом Максимом Галкиным - на вечеринке модельера Валентина Юдашкина, пишет Teleprogramma.pro.
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Иосиф Пригожин оценил выступление Сергея Лазарева на Евровидении

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал выступление российского вокалиста Сергея Лазарева, который представляет Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2019».
Обновлено в 04:20
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Суд открыл производство о запрете Порошенко покидать Украину

Президенту Украины Петру Порошенко и еще 179 чиновникам могут запретить покидать страну.
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В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
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X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group рассказал, как будет выглядеть в обновленном виде его основной формат – магазины у дома «Пятерочка».
Обновлено в 03:19
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Происшествия

В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления

Обновлено в 04:40
Политика

Лавров встретился в Хельсинки с главой МИД Германии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в пятницу в Хельсинки на полях сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) встречу с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие

«Деривация-ПВО» получила белорусский прицельный комплекс

Новая российская зенитная самоходная установка "Деривация-ПВО" получила оптоэлектронный прицельный комплекс белорусской разработки.
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Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
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Армия и оружие

СМИ: экипаж самолета ВВС Канады прекратил взлет из-за ослепления лазером

Экипаж военно-транспортного самолета канадских ВВС CC-130 Hercules был вынужден прекратить взлет, так как пилоты были ослеплены лазером.
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Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
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«Милан» предложит Сарри трехлетний контракт с зарплатой 3 млн евро

На встрече главный исполнительный директор «Милана» Иван Газидис предложит Сарри 3-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Обновлено вчера в 20:26
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Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики

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Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%

На динамику акций повлияло сообщение о том, что акционеры "Лукойла" обсудят на годовом собрании вопрос об уменьшении уставного капитала компании путем выкупа 35 млн акций по цене в 5,45 тыс. рублей за бумагу.
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В ФСБ произошли кадровые перестановки после серии громких арестов

В ФСБ произошла кадровая перестановка в одном из ключевых подразделений ведомства, сообщает «Росбалт».
Обновлено в 04:49
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Лука Йович
Сербский футболист
Сербский футболист, нападающий клуба «Бенфика» и сборной Сербии, на правах аренды выступающий за «Айнтрахт».
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