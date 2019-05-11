Футбол

«Реал» заинтересовался защитником «Лиона»Еженедельник Футбол 06:52

Защитник «Лиона» Ферлан Менди может перебраться в чемпионат Испании. Игрок привлек внимание мадридского «Реала». Сообщается, «сливочные» уже приступили к переговорам с «ткачами» о возможном трансфере француза.
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Marca: «Реал» ведет работу над трансферами Азара, Йовича и Менди

Спорт БИЗНЕС Online08:30

«Реал» начал переговоры с «Лионом» по трансферу Менди

Спорт-Экспресс08:29

Защитник «Лиона» может перейти в «Реал»

Sport.ru08:59

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«Реал» начал переговоры по трансферу защитника «Лиона»

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РИА Новости07:47

У «Реала» разногласия с Зиданом по поводу Погба, Перес хочет подписать Неймара

Sports.ru07:43
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На станции метро «Деловой центр» установили железный трон из «Игры престолов».
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"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
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В Лондоне появятся работающие на водороде двухэтажные автобусы

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СК начал проверку по факту жесткой посадки самолета в Оренбурге

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Ночь на субботу, 11 мая стала наиболее теплой в Москве с начала года, об этом сообщают столичные синоптики.
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Донецкая и Луганская народные республики отмечают пятилетие независимости, передает "ТВ Центр".
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В пятницу в Гамбурге прошли слушания Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы при инциденте в Керченском проливе.
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Ферлан Менди
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Французский футболист сенегальского происхождения, защитник клуба «Лион» и сборной Франции.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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